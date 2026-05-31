Tăng cường phòng chống đuối nước cho học sinh

Chưa bước vào kỳ nghỉ Hè, nhưng trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh. Những hồi chuông cảnh báo liên tục vang lên, nhắc nhở gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương không được chủ quan trong công tác quản lý, bảo vệ trẻ em trước nguy cơ tai nạn đuối nước.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Thanh Sơn được trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước lồng ghép trong giờ học.

Nhiều người không khỏi bàng hoàng khi nghe tin vào ngày 18/5, tại xã Sông Lô xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh Trường THCS Tứ Yên tử vong. Trước đó, ngày 13/5, tại xã Bản Nguyên, 2 học sinh đã không qua khỏi khi bị trượt chân ngã xuống khu vực công trình xây dựng đang thi công. Cũng trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, tại khu vực Ao Giời - Suối Tiên, xã Hiền Lương đã xảy ra 2 vụ đuối nước làm 3 người tử vong. Những con số đau lòng ấy cho thấy nguy cơ đuối nước đối với trẻ em, học sinh đang ở mức báo động, nhất là khi thời tiết bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu vui chơi, tắm sông, suối, ao hồ tăng cao. Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ tai nạn đuối nước xảy ra do sự chủ quan của trẻ nhỏ, thiếu sự giám sát của người lớn và kỹ năng xử lý tình huống còn hạn chế. Trong khi đó, tại nhiều địa phương miền núi, trung du của tỉnh, hệ thống sông, suối, ao hồ, đập nước, công trình thủy lợi phân bố rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng chưa được rào chắn, cảnh báo đầy đủ.

Trước thực trạng trên, nhiều địa phương, trường học đã tăng cường triển khai các giải pháp phòng chống đuối nước cho học sinh. Nằm ở địa bàn miền núi, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Thanh Sơn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước bằng cách lồng ghép trong các buổi ngoại khóa, sinh hoạt tập thể. Thầy giáo Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học 2025 - 2026, trường có 783 học sinh, trong đó khoảng 300 em biết bơi. Ngay đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức tuyên truyền ngoại khóa cho học sinh, đồng thời duy trì nhóm Zalo với phụ huynh nhằm tăng cường quản lý học sinh trong các dịp nghỉ lễ dài ngày, nghỉ Hè. Tuy nhiên, việc phổ cập kỹ năng bơi cho học sinh vẫn còn gặp khó khăn do nhiều gia đình điều kiện kinh tế hạn chế, xã thiếu bể bơi. Nhà trường mong muốn có thêm các chương trình hỗ trợ học bơi miễn phí nhằm khuyến khích học sinh tham gia, qua đó giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước”.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thanh Sơn có 19 trường công lập với gần 7.500 học sinh ở cả ba cấp học. Để nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, UBND xã đã phối hợp với Công ty cổ phần Giáo dục Khoa học An toàn Việt Nam tổ chức tập huấn truyền thông, thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy, đuối nước, cứu nạn cứu hộ và sơ cứu người bị nạn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh. Chương trình đã thu hút hơn 180 đại biểu tham gia. Không chỉ chú trọng tuyên truyền trong trường học, nhiều địa phương còn tập trung rà soát các điểm nguy hiểm để kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa tai nạn. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đã chỉ đạo lực lượng Công an rà soát các khu vực ao, hồ, sông, suối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để cắm biển cảnh báo; duy trì hoạt động của các tổ an ninh trật tự khu dân cư nhằm tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình quản lý con em trong dịp nghỉ Hè. Địa phương cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho từng khu dân cư trong việc theo dõi, quản lý các khu vực có nguy hiểm nhằm hạn chế tối đa nguy cơ học sinh tự ý đến vui chơi, tắm mát.

Phường Việt Trì xây dựng nhiều bể bơi nhằm giúp học sinh tăng cường kỹ năng bơi lội, phòng tránh nguy cơ tai nạn đuối nước.

Sau nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại khu vực Ao Giời - Suối Tiên, chính quyền xã Hiền Lương cũng đã tăng cường tuyên truyền, siết chặt công tác quản lý nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. UBND xã khuyến cáo người dân không tự ý vào rừng, leo núi, tắm suối tại khu vực nguy hiểm, không tụ tập vui chơi, bơi lội tại nơi đã có biển cảnh báo và không tham gia các nhóm trải nghiệm tự phát chưa được cấp phép. Công an xã cũng liên tục khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý con em, tuyệt đối không để trẻ tự ý đi tắm ao, hồ, sông, suối khi không có người lớn đi cùng; không bơi lội tại các khu vực nước sâu, không có lực lượng cứu hộ. Đồng thời, lực lượng Công an xã sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước.

Có thể thấy, công tác phòng chống đuối nước cho học sinh không thể chỉ trông chờ vào riêng ngành Giáo dục hay lực lượng chức năng, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của toàn xã hội. Trong đó, gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Kỳ nghỉ Hè là khoảng thời gian trẻ có nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời, trong khi phụ huynh bận rộn lao động sản xuất, nên việc quản lý, giám sát con em đôi khi còn lỏng lẻo. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn tới hậu quả đau lòng. Mỗi vụ đuối nước xảy ra không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình mà còn là mất mát lớn với cộng đồng và xã hội. Vì vậy, cần xác định nâng cao kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh là nhiệm vụ cấp thiết, lâu dài, đòi hỏi sự quan tâm, trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội để trẻ em có một mùa Hè an toàn, lành mạnh.

Hồng Nhung