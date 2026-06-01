Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số

Công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Từ những chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện đã góp phần lan tỏa sự quan tâm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Các cơ quan, đơn vị tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trung Sơn.

Nhiều hoạt động thiết thực

Thu Cúc là xã đặc biệt khó khăn với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 84%, chủ yếu là dân tộc Mường, Dao, Mông. Toàn xã hiện có hơn 2.800 trẻ em, trong đó gần 480 trẻ có hoàn cảnh khó khăn và 39 trẻ đang hưởng bảo trợ xã hội hằng tháng. Đồng chí Hà Thị Tố Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ quan trọng vì tương lai của đất nước, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em, thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em. Đồng thời trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng và năng lực số cần thiết để phát triển toàn diện, trở thành công dân số an toàn, có trách nhiệm; huy động và ưu tiên bố trí nguồn lực xã hội để thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em.

Với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, Tháng hành động Vì trẻ em năm nay, cùng với tăng cường truyền thông, xã Thu Cúc tập trung tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ dưới 5 tuổi, khám sức khỏe định kỳ, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật...

Cùng với các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội cũng có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã kết nối đỡ đầu 61 cháu với tổng kinh phí hỗ trợ trên 800 triệu đồng. Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Không chỉ hỗ trợ vật chất, các cấp Hội Phụ nữ còn chú trọng tạo môi trường sống an toàn, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Nhiều hoạt động truyền thông về phòng chống xâm hại trẻ em, kỹ năng tự bảo vệ, sử dụng mạng xã hội an toàn được tổ chức tại cơ sở, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Từ thực tiễn triển khai cho thấy, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em không còn là nhiệm vụ riêng của ngành chức năng, mà đã trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Các chương trình vận động nguồn lực xã hội hóa ngày càng được mở rộng, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức đoàn thể.

Hành động vì tương lai trẻ em

Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh hiện có hơn 415.700 trẻ em, trong đó 4.426 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 100% trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc dưới nhiều hình thức. Hơn 3.000 trẻ em khuyết tật đang được nhận trợ giúp của Nhà nước, trong đó 2.677 trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng và trẻ em khuyết tật nặng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội; hơn 3.000 trẻ em được trợ giúp y tế; hơn 1.670 trẻ em được trợ giúp giáo dục và giáo dục nghề nghiệp; gần 500 trẻ em được trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn và hơn 470 trẻ em được nhận hỗ trợ bằng các hình thức khác...

Những con số trên cho thấy, trẻ em đang được quan tâm, chăm sóc toàn diện. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 của tỉnh sẽ tập trung thúc đẩy thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; huy động nguồn lực chăm lo trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn diễn ra từ ngày 1 - 30/6 với nhiều hoạt động hướng về trẻ em, nhất là trẻ em yếu thế. Theo đó, 100% xã, phường và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; ưu tiên hoạt động trực tiếp mang lại lợi ích cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em vùng khó khăn.

Một trong những nội dung trọng tâm của Tháng hành động là tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trang bị kỹ năng số an toàn cho trẻ. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, trẻ em ngày càng tiếp cận internet từ sớm, nguy cơ bị xâm hại, lừa đảo, bắt nạt trên không gian mạng cũng gia tăng nếu thiếu kỹ năng tự bảo vệ. Vì vậy, các hoạt động truyền thông, tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn sử dụng internet an toàn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên sẽ được triển khai đồng bộ tại các trường học, khu dân cư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm công tác phòng chống tai nạn thương tích, nhất là đuối nước trẻ em trong dịp hè.

Ngành Giáo dục tăng cường xây dựng môi trường học đường an toàn, không bạo lực; quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần học sinh; kịp thời phát hiện, hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Các diễn đàn trẻ em, câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm hè tiếp tục được tổ chức nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, giúp các em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng liên quan đến những vấn đề của mình. Đặc biệt, việc lồng ghép giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương vào hoạt động hè được chú trọng nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương cùng sự chung tay của cộng đồng, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần bảo đảm mọi trẻ em đều được yêu thương, chăm sóc và có cơ hội phát triển bình đẳng. Đó cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng thế hệ công dân tương lai khỏe mạnh, tự tin, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Hồng Nhung