Thời tiết ngày 2/6: Nắng nóng bao trùm Bắc Bộ, cảnh báo mưa lớn ở Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/6, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục chịu tác động của hình thái thời tiết đối lập: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nắng nóng, trong khi Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và một số vùng biển phía Nam có mưa dông, nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trước đó, tại Tuyên Quang đã xuất hiện mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Người dân trang bị áo chống nắng khi lưu thông ngoài trời trong điều kiện nắng nóng gay gắt. Ảnh: TTXVN

Tại khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Lâm Đồng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng khu vực phía Nam, từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90 mm. Phía Bắc khu vực này ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, trạm Huyền Trân ghi nhận gió Tây mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Dự báo ngày và đêm 2/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; từ chiều 2/6 mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 3 m.

Khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (từ TP. Đà Nẵng - phía Đông Quảng Ngãi) có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng chiều và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Theo baotintuc.vn