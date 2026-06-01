Trao quà yêu thương, thắp sáng nụ cười dịp Tết thiếu nhi

Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết thiếu nhi – Trao quà yêu thương, thắp sáng nụ cười” dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình.

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn nghệ và các trò chơi tương tác. Những tiết mục hấp dẫn đã mang đến tiếng cười, niềm vui cho thiếu nhi, giúp các em tạm quên đi những đau đớn, mệt mỏi trong quá trình điều trị bệnh.

Tại chương trình, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 40 suất quà, tổng trị giá 20 triệu đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, hơn 300 suất quà gồm sữa, bánh kẹo, đồ chơi, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm thiết yếu cũng được trao tận tay các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Đây không chỉ là những món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với các em nhỏ không may mắc bệnh. Qua đó góp phần tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhi vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị và sớm hồi phục sức khỏe.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Chương trình “Tết thiếu nhi – Trao quà yêu thương, thắp sáng nụ cười” là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, bảo đảm mọi trẻ em đều được quan tâm, yêu thương và tạo điều kiện phát triển toàn diện.

Thương Huyền


