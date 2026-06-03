Thời tiết 3/6: Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ mưa lớn diện rộng

Ngày 3/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, trong khi khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng.

Người dân chống chọi với nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/6 khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối khả năng có mưa dông kèm lốc sét. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to vào chiều và tối.

Cụ thể, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Vùng Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 36-38 độ C; phía Nam 30-33 độ C. Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia trong 24 giờ tới, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2,0-4,0m.

Vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Ngày và đêm 4/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-4,0m.

Ngày 04/6, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-4,0m; đêm gió giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.

Do vậy toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy trong mưa dông.

Theo TTXVN