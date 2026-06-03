Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Khi giờ học chính khóa khép lại, lớp học miễn phí dành cho học sinh lớp 9 ở phường Thống Nhất lại sáng đèn. Trên bục giảng là những đoàn viên thanh niên tình nguyện, tận tình hướng dẫn từng dạng Toán, chia sẻ kinh nghiệm ôn thi. Việc làm bình dị này là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ phường Thống Nhất.

Đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng công an hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn phường cho biết: Lớp bổ trợ kiến thức môn Toán được Đoàn phường triển khai trong dịp hè năm 2026 với mong muốn giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng tư duy và phương pháp học tập hiệu quả. Nội dung giảng dạy được xây dựng bám sát chương trình học, tập trung vào những dạng bài trọng tâm, giúp các em hệ thống hóa kiến thức và khắc phục những phần còn hạn chế. Không chỉ riêng môn Toán, các lớp củng cố, bổ trợ kiến thức tiếng Anh tại các trường TH - THCS Thái Bình, Dân Chủ và Cù Chính Lan cũng được duy trì đều đặn, tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn.

Từ những lớp học miễn phí đến các hoạt động chuyển đổi số, ở đâu cần thanh niên, ở đó có màu áo xanh tình nguyện. Thực hiện đợt cao điểm 50 ngày đêm đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, Đoàn Thanh niên phường đã phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận tiện ích số. Nhiều đoàn viên không quản thời gian, kiên trì hướng dẫn từng thao tác cho người dân, nhất là người cao tuổi, giúp họ từng bước làm quen với môi trường số.

Đặc biệt, tại tổ Vôi - khu vực cách xa trung tâm phường khoảng 15km, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, các đoàn viên thanh niên cùng lực lượng chức năng đã không quản ngại đường xa, trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ. Chỉ trong 1 ngày, 120 công dân đã được hỗ trợ cài đặt, kích hoạt thành công các tiện ích trên ứng dụng VNeID. Những thao tác tưởng chừng đơn giản trên điện thoại thông minh lại trở thành cầu nối giúp nhiều người dân, nhất là người cao tuổi tiếp cận với các dịch vụ số thuận tiện.

Không chỉ tiên phong chuyển đổi số, tuổi trẻ phường Thống Nhất còn tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng. Các chương trình tuyên truyền phòng, chống đuối nước, bạo lực học đường, phổ biến Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, giáo dục truyền thống cách mạng nhân các ngày lễ lớn của đất nước... được tổ chức thường xuyên, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi và bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ. Tinh thần xung kích ấy còn được thể hiện qua nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa như hiến máu tình nguyện, trồng hơn 1.000 cây xanh, tuyên truyền bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư. Mỗi công trình, phần việc đều mang dấu ấn của sức trẻ, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Theo Bí thư Đoàn phường Nguyễn Thị Mai Linh, các phong trào hành động cách mạng không chỉ tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, trưởng thành mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực cho Đảng. Từ năm 2025 đến nay, Đoàn phường đã giới thiệu 28 quần chúng ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; riêng quý I năm 2026, có 4 đoàn viên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Từ những lớp học miễn phí, những chuyến đi hỗ trợ người dân vùng xa đến các hoạt động vì môi trường và an sinh xã hội, tuổi trẻ phường Thống Nhất đang từng ngày lan tỏa giá trị tốt đẹp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đó cũng chính là cách để tinh thần học tập, làm theo Bác thấm sâu vào cuộc sống, trở thành động lực thôi thúc mỗi đoàn viên, thanh niên sống trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn vì cộng đồng và quê hương.

Nguyễn Yến