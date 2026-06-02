Ly hương để trở về

Sau những năm tháng mưu sinh nơi đất khách, nhiều thanh niên vùng Đất Tổ đã trở về quê hương khi kết thúc hợp đồng ở nước ngoài. Không chỉ mang về nguồn vốn tích lũy, họ còn đem theo kinh nghiệm sản xuất, tư duy làm việc hiện đại và tác phong công nghiệp được rèn giũa từ môi trường lao động quốc tế. Từ những mô hình kinh tế mới do họ khởi xướng, nhiều việc làm được tạo ra, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm và mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương.

Từ “người đi làm thuê” đến ông chủ Hợp tác xã

Sinh năm 1990 tại vùng đất Tân Lạc, anh Vũ Đăng Điệp (khu Tân Phong, xã Tân Lạc) cũng từng có một thời tuổi trẻ loay hoay tìm hướng đi cho tương lai. Năm 2016, nhận thấy cơ hội thay đổi cuộc đời từ con đường xuất khẩu lao động, anh quyết định sang Nhật Bản làm việc.

Anh Vũ Đăng Điệp chia sẻ mô hình của gia đình với Bí thư Đoàn thanh niên xã Tân Lạc.

Sau 6 năm miệt mài nơi xứ người, năm 2021, anh Điệp trở về địa phương. Hành trang anh mang về không chỉ là số vốn tích lũy sau nhiều năm lao động, mà quý giá hơn cả chính là tư duy, tính kỷ luật và tác phong lao động nghiêm túc của người Nhật.

Anh Vũ Đăng Điệp chia sẻ: "Hồi mới sang Nhật, tôi choáng ngợp bởi cách họ quản lý công việc. Mọi thứ từ vệ sinh máy móc, sắp xếp nhà xưởng đến giờ giấc đều chuẩn chỉ đến từng phút. Khi về quê khởi nghiệp, tôi quyết tâm đưa tác phong và tính kỷ luật ấy vào quy trình sản xuất của mình". Năm 2024, Hợp tác xã (HTX) Vũ Điệp được thành lập, chuyên sản xuất các sản phẩm thú nhồi bông, khăn. Đặc biệt, anh Điệp đã thổi một luồng gió mới vào sản phẩm truyền thống là thổ cẩm của dân tộc Mường.

Chất liệu thổ cẩm của đồng bào Mường được HTX Vũ Điệp biến tấu thành những sản phẩm phục vụ khách du lịch.

Nắm bắt nhu cầu của thị trường du lịch, HTX Vũ Điệp đã đưa chất liệu thổ cẩm vào các sản phẩm túi xách. Nhiều mẫu sản phẩm thường xuyên trong tình trạng “cháy hàng”. Định hướng của HTX là tiếp tục đưa các sản phẩm thổ cẩm này tiếp cận sâu hơn tới các khu du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Để duy trì và phát triển các đơn hàng, anh Điệp áp dụng quy trình quản lý chất lượng của Nhật Bản. Đồng thời, rèn tác phong công nghiệp, tính kỷ luật cho đội ngũ lao động của HTX. Cùng với đó, HTX Vũ Điệp còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chương trình khuyến công của tỉnh để đầu tư mua máy móc hiện đại. Nhờ đó, HTX luôn có đơn đặt hàng ổn định, sản lượng tăng cao, người lao động không lo thiếu việc làm.

Hiện tại, HTX Vũ Điệp đang duy trì quy mô xưởng với 30 công nhân làm việc trực tiếp và tạo việc làm tại nhà cho khoảng 30 lao động khác. Thậm chí, có cả những nhóm lao động từ vùng cao Vân Sơn cũng lặn lội về đây nhận hàng để làm lúc nông nhàn.

Anh Vũ Đăng Điệp mong muốn có thể mở rộng cơ sở sản xuất để hỗ trợ cho nhiều thanh niên có việc làm ổn định tại quê hương.

Điều ý nghĩa là 98% lao động của HTX Vũ Điệp là người Mường và các dân tộc thiểu số như Cao Lan, Thái. Thu nhập bình quân của người lao động dao động từ 5-12 triệu đồng/tháng. Những lao động có tay nghề cao có thể đạt thu nhập tới 600 nghìn đồng/ngày.

Chị Bùi Thị Thúy Diệu (khu Tân Phong), một công nhân đã gắn bó với HTX được 3 năm, xúc động nói: "Trước đây vì miếng cơm manh áo, tôi phải đi làm ăn xa nhà, con cái còn nhỏ cứ nheo nhóc gửi ông bà. Từ ngày có HTX Vũ Điệp, tôi được làm việc gần nhà, mức lương ổn định từ 8-10 triệu đồng/tháng. Cuộc sống gia đình cải thiện rõ rệt, quan trọng nhất là tôi có thời gian chăm sóc, đưa đón các con học hành".

Không chỉ lo phát triển kinh tế gia đình, anh Vũ Đăng Điệp còn thường xuyên kết nối các hội nhóm, các nhà hảo tâm để hỗ trợ người dân vùng cao khó khăn.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất hàng may mặc, sản phẩm thú nhồi bông, anh Điệp đang tìm tòi và ấp ủ dự án sản xuất tinh dầu bưởi do đã tìm kiếm được đầu ra chắc chắn, hứa hẹn sẽ tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Vợ chồng trẻ mang “vốn ngoại” về xây dựng trang trại đa canh khép kín

Câu chuyện khởi nghiệp từ hành trang xuất khẩu lao động của vợ chồng chị Bùi Thị Châm và anh Bùi Thành Luân, xóm Láu Ráy, xã Nật Sơn cũng là một điển hình cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ. Chị Châm đi lao động ở Hàn Quốc, anh Luân đi lao động ở Nhật Bản. Hai người cùng trở về quê hương sau thời gian tích lũy đồng vốn và kinh nghiệm sản xuất ở xứ người. Hai vợ chồng quyết định lựa chọn mô hình nông nghiệp sạch để lập nghiệp. Họ hiểu rằng, muốn làm nông nghiệp bền vững thì phải đầu tư bài bản, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Chị Bùi Thị Châm với thành quả thu được từ lứa gà đẻ.

Hai vợ chồng anh chị tập trung đầu tư để phát triển mô hình sản xuất tổng hợp: nấu rượu, nuôi lợn, gà, cá và trồng cây ăn quả. Trên diện tích trang trại ngày càng mở rộng của gia đình, chị Châm tận dụng các phụ phẩm và nguồn nguyên liệu sẵn có để phục vụ mô hình sản xuất tổng hợp của mình, qua đó, giúp tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào.

Nhờ áp dụng quy trình chăn nuôi sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường, mô hình của anh chị nhanh chóng gặt hái quả ngọt. Từ năm 2024, gia đình chị Châm đã nuôi thành công hàng nghìn con gà thịt, gà đẻ mỗi lứa, mang lại nguồn thu ổn định mỗi năm. Bên cạnh đó, chuồng trại của gia đình luôn duy trì ổn định đàn với 50 con lợn bản địa đang được thị trường ưa chuộng.

Để chủ động nguồn giống và nâng cao hiệu quả sản xuất, vợ chồng anh chị đã quyết định đầu tư hệ thống máy ấp trứng hiện đại để tự sản xuất và bán gà giống chất lượng cao ra thị trường, mở ra một nguồn thu nhập mới đầy tiềm năng. Chất thải từ chuồng trại được xử lý kỹ lưỡng để làm phân bón cho cây trồng, nguồn nước từ các ao cá cũng được tuần hoàn tưới tiêu hiệu quả.

Nhận thấy xu hướng tiêu dùng hiện nay ưu tiên sự tiện lợi và an toàn, chị Châm đã đầu tư hệ thống sơ chế sản phẩm ngay tại nhà: Gà được làm sạch, hút chân không, đóng gói bao bì chỉn chu trước khi đưa ra thị trường.

Ao cá vừa tạo nguồn thu thủy sản đều đặn vừa giúp điều hòa môi trường sinh thái cho toàn bộ trang trại.

Đồng thời, chủ động xây dựng các kênh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng lớn khách hàng trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, thương hiệu “gà sạch Châm Luân” đã nhanh chóng chiếm trọn lòng tin của người tiêu dùng.

Bộc bạch về những dự định trong tương lai, chị Bùi Thị Châm chia sẻ: "Học hỏi không bao giờ là đủ. Thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục được tham gia các lớp đào tạo để nâng cao kiến thức kỹ thuật, hiểu sâu hơn về thị trường nhằm mở rộng quy mô chăn nuôi. Tôi dự tính sẽ đa dạng hóa sản phẩm, tự tay làm món gà ủ muối từ chính nguồn nguyên liệu gà sạch sẵn có của gia đình để phục vụ bà con".

Câu chuyện của anh Vũ Đăng Điệp và vợ chồng chị Bùi Thị Châm, anh Bùi Thành Luân cho thấy xuất khẩu lao động không chỉ là con đường tạo sinh kế ttrước mắt mà còn là cơ hội tích lũy vốn, kiến thức và kinh nghiệm để trở về lập nghiệp. Từ xưởng may, trang trại được xây dựng trên chính quê hương mình, họ không chỉ làm thay đổi cuộc sống gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần lan tỏa khát vọng làm giàu chính đáng rong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hồng Duyên