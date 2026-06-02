Đề Toán có tính phân hóa, thí sinh tự tin sau ngày thi cuối

Ngày 2/6, cùng với các Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 trong toàn tỉnh, Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Lương Sơn xã Lương Sơn đã tổ chức thi môn Toán - môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Các thí sinh tại Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Lương Sơn chuẩn bị vào thi môn Toán.

Theo báo cáo của Hội đồng coi thi, năm học 2026-2027, Trường THPT Lương Sơn có tổng số 780 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 33 phòng thi. Trong đó, có 700 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường. Nhà trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 528 học sinh vào lớp 10.

Đúng 7h15, các thí sinh được gọi vào phòng thi theo số báo danh.

Cán bộ coi thi kiểm tra kỹ lưỡng, không để các thí sinh mang đồ dùng, đồ vật cấm vào phòng thi.

Tại buổi thi môn Toán sáng 2/6, có 770 thí sinh tham gia dự thi, vắng 10 thí sinh so với danh sách đăng ký. Các thí sinh có mặt đều chấp hành nghiêm quy chế thi, không có trường hợp vi phạm phải xử lý. Đội ngũ cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi thực hiện đúng quy trình, quy định của kỳ thi, bảo đảm tính công bằng, khách quan.

Sau khi ổn định và làm các thủ tục cần thiết, các thi sinh được cán bộ coi thi phát giấy thi và hướng dẫn điền thông tin vào giấy thi.

Sau khi hoàn thành bài thi, nhiều thí sinh bày tỏ tâm trạng phấn khởi bởi đề thi không quá bất ngờ, cấu trúc quen thuộc và nằm trong phạm vi kiến thức đã được ôn tập. Công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Nhiều thí sinh đánh giá đề Toán có tính phân hóa hợp lý, bám sát chương trình học và kiến thức đã được ôn tập, giúp các em tự tin với kết quả làm bài của mình.

Theo đánh giá chung, đề thi gồm các câu hỏi ở nhiều mức độ. Trong đó, phần lớn là kiến thức cơ bản giúp học sinh có học lực trung bình và khá có thể hoàn thành bài thi. Bên cạnh đó, một số câu hỏi vận dụng cao có tính phân hóa rõ nét, tạo cơ sở để đánh giá năng lực và phục vụ công tác tuyển sinh.

Phấn khởi sau khi hoàn thành môn thi, em Đoàn Nguyễn Minh Huy chia sẻ: Đề thi Toán năm nay không quá khó, phần lớn kiến thức đều nằm trong chương trình đã được thầy cô ôn tập. Em khá tự tin với bài làm của mình. Cùng chung tâm trạng, em Nguyễn Đinh Gia Hiếu cho biết đề thi có sự phân hóa hợp lý, các dạng bài quen thuộc nên em hoàn thành được phần lớn nội dung và hy vọng sẽ đạt kết quả như mong đợi.

Sau 120 phút làm bài thi môn Toán, những thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi rời khỏi khu vực thi.

Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 năm nay bảo đảm yêu cầu đánh giá năng lực học sinh, bám sát chương trình giáo dục phổ thông và không gây áp lực quá lớn cho thí sinh. Các câu hỏi nhận biết, thông hiểu và vận dụng cơ bản chiếm tỷ lệ phù hợp, trong khi những câu hỏi nâng cao đủ để phân loại học sinh khá, giỏi.

Trước đó, trong ngày 1/6, Hội đồng coi thi Trường THPT Lương Sơn đã tổ chức thành công hai môn thi Ngữ văn và Tiếng Anh. Quá trình tổ chức thi diễn ra thuận lợi, an toàn, không có thí sinh hoặc cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Các khâu từ đón tiếp thí sinh, kiểm tra điều kiện dự thi đến công tác coi thi, giám sát đều được triển khai chặt chẽ theo đúng quy định.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Trường THPT Lương Sơn đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi. Các phòng thi được bố trí bảo đảm điều kiện về ánh sáng, quạt mát và các điều kiện cần thiết khác. Nhà trường đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an, y tế và các đơn vị liên quan trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi luôn được đảm bảo.

Cô giáo Nguyễn Thị Sâm - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi Trường THPT Lương Sơn cho biết: Công tác tổ chức kỳ thi được triển khai theo đúng kế hoạch, các thành viên Hội đồng thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân công. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi không xảy ra sự cố bất thường; không có trường hợp vi phạm quy chế thi, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh yên tâm làm bài và hoàn thành kỳ thi với tâm lý tốt nhất.

Với việc hoàn thành môn Toán trong sáng 2/6, các thí sinh tại Hội đồng coi thi Trường THPT Lương Sơn đã chính thức khép lại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trong không khí nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.

Mạnh Hùng