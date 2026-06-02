Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Ngày 2/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 giữa Ban Chỉ đạo cấp quốc gia với Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố. Đồng chí Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong các ngày 10, 11 và 12/6. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay với 1.223.776 thí sinh, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025. Trong đó, 98,45% thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Cả nước bố trí 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi.

Đến nay, 34 tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị kỳ thi; chủ động ban hành phương án, kế hoạch tổ chức, hướng dẫn thực hiện và các văn bản phối hợp với sở, ngành, địa phương nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị.

Tại Phú Thọ, kỳ thi được tổ chức tại 110 điểm thi thuộc 84 xã, phường với 1.962 phòng thi và gần 48.200 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh dự kiến huy động hơn 7.100 người tham gia công tác coi thi và trên 400 người làm nhiệm vụ chấm thi. Đến thời điểm này, tỉnh đã cơ bản hoàn tất các điều kiện chuẩn bị, ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo và xây dựng phương án phối hợp tổ chức kỳ thi. Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, bảo đảm an ninh, an toàn, thông tin liên lạc và các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo tiến độ chuẩn bị kỳ thi; trao đổi các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống gian lận thi cử; công tác vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi; hỗ trợ thí sinh và phương án xử lý các tình huống phát sinh.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của kỳ thi đối với việc xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ theo kế hoạch; chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện tổ chức kỳ thi; xây dựng phương án dự phòng đối với các tình huống phát sinh, nhất là tại các địa phương mới sáp nhập đơn vị hành chính hoặc có điểm thi ở địa bàn khó khăn.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính với quy mô thí sinh lớn, địa bàn tổ chức rộng. Do đó, các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác tổ chức thực hiện.

Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát toàn diện theo nhiệm vụ được phân công, chủ động nhận diện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp xử lý, nhất là công tác bảo đảm an ninh, an toàn, cho kỳ thi. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về tổ chức kỳ thi của Chính phủ, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Bộ GD&ĐT.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi; tham mưu thành lập các đoàn đi kiểm tra tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, giúp thí sinh và phụ huynh nắm vững quy chế, giữ tâm lý ổn định, tự tin bước vào kỳ thi.

Đức Anh