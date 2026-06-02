Triển khai tuyển sinh lớp 6 trực tuyến, bảo đảm công khai và minh bạch

Ngày 1/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn số 2249/SGD&ĐT-GDTrH về công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027. Để bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện đúng quy định, công khai, công bằng, minh bạch, an toàn, nghiêm túc và thống nhất trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc triển khai 100% việc đăng ký tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức trực tuyến trên phần mềm tuyển sinh của Sở. Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT sẽ mở phần mềm đăng ký tuyển sinh đối với các trường tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực (KTĐGNL) học sinh từ ngày 8/6/2026; các trường còn lại thực hiện từ ngày 25/6/2026.

Học sinh Trường THCS Hùng Vương, phường Âu Cơ thi đua học tốt.

Đối với các trường không KTĐGNL học sinh: Sau khi hoàn thành xét tuyển các trường KTĐGNL, nếu các trường THCS/có cấp THCS còn lại có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển lớn hơn số chỉ tiêu được giao thì UBND các xã, phường chủ động xây dựng phương án xét tuyển; việc xét tuyển phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục THCS và không gây áp lực, khó khăn cho học sinh và phụ huynh học sinh.

Theo lịch công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027, trước ngày 5/6/2026, UBND các xã, phường đăng ký các trường THCS hoặc có cấp THCS dự kiến tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực học sinh gửi về Sở GD&ĐT.

Từ ngày 8-10/6/2026, các trường thông báo và tổ chức cho học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường dự kiến tổ chức KTĐGNL. Trước 16 giờ ngày 11/6/2026, các địa phương tổng hợp hồ sơ đăng ký, xác nhận danh sách học sinh đăng ký dự tuyển và báo cáo về Sở GD&ĐT.

Từ ngày 12/6/2026, các trường tổ chức KTĐGNL cho học sinh. Công tác xét tuyển và phúc khảo (nếu có) hoàn thành trước ngày 22/6/2026. Đối với các Trường THCS hoặc trường có cấp THCS không tổ chức KTĐGNL, thời gian đăng ký xét tuyển được thực hiện từ ngày 25/6 đến ngày 15/7/2026.

Sở GD&ĐT đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai các nội dung theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở để được hướng dẫn, giải quyết, bảo đảm công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 diễn ra thuận lợi, đúng quy chế và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn tỉnh.

Hiền Mai