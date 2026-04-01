Real Madrid bổ nhiệm tân HLV Jurgen Klopp

Real Madrid đã chính thức công bố việc bổ nhiệm Jurgen Klopp làm HLV trưởng của đội bóng, bắt đầu từ mùa giải 2026/27.

Theo thông tin được xác nhận, chiến lược gia người Đức ký hợp đồng có thời hạn bốn năm với đội chủ sân Bernabeu, trong khi mức lương không được tiết lộ. Đây không phải là điều quá bất ngờ, bởi trước đó đã xuất hiện nhiều nguồn tin cho rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận, và giờ đây mọi thứ chỉ còn chờ ngày công bố chính thức.

Phát biểu trong buổi ra mắt, nhà cầm quân 1967 không giấu được sự phấn khích và tự hào, đồng thời khẳng định quyết tâm cùng đội bóng Hoàng gia chinh phục những thành công mới trong thời gian tới.

Klopp cho biết: "Tôi thực sự rất tự hào khi có mặt tại đây hôm nay. Được trở thành HLV của Real Madrid là một vinh dự lớn trong sự nghiệp của tôi. Đây không chỉ là một CLB, mà là biểu tượng của bóng đá thế giới, nơi luôn đòi hỏi những tiêu chuẩn cao nhất và khát khao chiến thắng mãnh liệt nhất.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo vì đã tin tưởng trao cho tôi cơ hội này. Tôi hiểu rõ trách nhiệm đi kèm với chiếc ghế này lớn đến mức nào, nhưng tôi đến đây với tất cả năng lượng, đam mê và niềm tin của mình.

Chúng tôi sẽ xây dựng một đội bóng chiến đấu đến giây cuối cùng, chơi thứ bóng đá giàu cảm xúc nhưng cũng đầy hiệu quả. Tôi muốn các cầu thủ của mình bước ra sân với niềm tự hào khi khoác lên mình màu áo này, và mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Real Madrid luôn hướng tới những danh hiệu, và tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tiếp tục viết nên những chương mới trong lịch sử vĩ đại của CLB này."

Jurgen Klopp từ lâu đã được xem là một trong những chiến lược gia tiêu biểu của bóng đá hiện đại, với hành trình sự nghiệp đầy dấu ấn. Ông bắt đầu gây dựng tên tuổi tại Mainz 05, nơi không chỉ giúp đội bóng giành quyền thăng hạng Bundesliga mà còn đặt nền móng cho phong cách huấn luyện đặc trưng của mình.

Bước ngoặt tiếp theo đến khi Klopp chuyển sang dẫn dắt Borussia Dortmund. Tại đây, ông nhanh chóng tạo nên một tập thể giàu năng lượng và bản sắc, đưa đội bóng vùng Ruhr giành hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp cùng một danh hiệu Cúp Quốc gia Đức.

Năm 2015, Klopp cập bến Liverpool và mở ra một chương mới rực rỡ trong lịch sử đội bóng. Dưới sự chỉ đạo của ông, “Lữ đoàn đỏ” không chỉ chinh phục Champions League 2019 mà còn đăng quang Premier League 2020.

Sau khi chia tay Liverpool vào cuối mùa giải 2023/24, chiến lược gia người Đức đảm nhận vai trò giám đốc toàn cầu tại Red Bull, trước khi chính thức nhận lời dẫn dắt Real Madrid.

Thực tế, thông tin kể trên chỉ là một màn “troll” nhẹ nhàng nhân ngày Cá tháng Tư. Real Madrid chưa hề đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào liên quan đến việc bổ nhiệm Jurgen Klopp vào vị trí HLV trưởng, và mọi thứ hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn chưa được kiểm chứng. Vì vậy, hãy tiếp nhận câu chuyện này theo hướng giải trí và đừng quên kiểm tra kỹ nguồn tin trong ngày đặc biệt này nhé.

