Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

Nhằm giúp hội viên phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thanh Thủy đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho hội viên có cơ hội học tập, nâng cao kiến thức, vươn lên làm giàu.

Hội LHPN xã Thanh Thủy phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí cho nữ cán bộ, công nhân, viên chức và hội viên phụ nữ xã.

Toàn xã có 25 chi hội phụ nữ khu dân cư, 1 chi hội công an và 2 chi hội lão bà. Nhờ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, Hội LHPN xã Thanh Thủy đã thu hút nhiều hội viên vào hội. Năm 2025, hội đã kết nạp 82 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 3.520 người, tỷ lệ tập hợp đạt 76,69%. Năm 2025, phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” được các chi hội hưởng ứng tham gia nhằm hoàn thiện bản thân với các tiêu chí: Có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và được cụ thể hóa trong phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Đất Tổ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, hội nhập, phát triển”. Hội LHPN xã đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức chính trị xã hội tuyên tuyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của người phụ nữ, của nam giới và cộng đồng trong xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững”. Các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai sâu rộng, đồng bộ đến cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân.

Năm 2025, Hội LHPN xã đã hỗ trợ thêm 18 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, giúp 2 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống còn 1,71%, đóng góp tích cực vào hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã. Hiện toàn xã có 5 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hội Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới với chủ đề “Sạch nhà, sạch vườn, sạch đường làng, ngõ xóm”, phối hợp trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Mô hình giảm thiểu rác thải nhựa nơi công cộng được triển khai tại 13 chi hội với 17 thùng thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện, thành lập mô hình “5 không, 3 sạch” tại 1 chi hội với 10 thành viên, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Để hỗ trợ khả năng tự chủ kinh tế của phụ nữ, Hội LHPN xã Thanh Thủy đã đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Hội tập trung triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” với những hoạt động cụ thể: Các chi hội tiến hành khảo sát số hộ nghèo, hộ cận nghèo; phân công, đăng ký giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo để sớm thoát nghèo. Hiện Hội đang quản lý 17 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 40 tỷ đồng cho gần 700 hộ vay. Cùng với việc hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên phát triển sản xuất, Hội LHPN xã cũng quan tâm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kinh doanh... của hội viên. Hội cử cán bộ hội, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao. Nhờ đó, chị em được trau dồi thêm kiến thức, năng lực nhằm phát huy, khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế hộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: “Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, thời gian qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa, thiết thực như thăm, tặng quà cho gia đình hội viên nghèo, gặp khó khăn đột xuất. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội giúp đỡ các gia đình khó khăn”. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội đã phối hợp tổ chức trao 35 suất quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi trị giá hơn 21 triệu đồng; các chi hội trao 28 suất quà trị giá 14 triệu đồng. Các chi hội trao, tặng 56 suất quà cho tân binh với tổng trị giá gần 17 triệu đồng.

Thu Hà