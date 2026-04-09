Thăng hạng giáo viên: Minh bạch để tạo đồng thuận

Trong bối cảnh đội ngũ giáo viên ngày càng kỳ vọng vào cơ hội phát triển nghề nghiệp, công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT luôn nhận được sự quan tâm lớn. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã có cuộc phỏng vấn với Nhà giáo ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để làm rõ các khó khăn cũng như định hướng triển khai trong thời gian tới.

Nhà giáo ưu tú Phùng Quốc Lập.

Phóng viên: Thưa đồng chí, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hiện nay là gì ?

Nhà giáo ưu tú Phùng Quốc Lập: Trước hết là vướng mắc về xác định chỉ tiêu và cơ cấu chức danh nghề nghiệp. Việc thăng hạng phải gắn với cơ cấu hạng chức danh của từng đơn vị, đồng thời bảo đảm không làm mất cân đối đội ngũ và quỹ lương. Trong khi đó, nhu cầu thăng hạng của giáo viên tương đối lớn, dẫn đến khó khăn trong việc xác định chỉ tiêu phù hợp, dễ phát sinh so sánh, kiến nghị.

Thứ hai, khó khăn trong việc áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ. Một số tiêu chí về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, minh chứng năng lực, thành tích trong hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo... cần được rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng; trong khi thực tế đội ngũ giáo viên được đào tạo, bổ nhiệm qua nhiều giai đoạn với các chuẩn khác nhau nên việc áp dụng thống nhất còn khó khăn. Mặt khác, bậc lương, hệ số lương của giáo viên TH, THCS, THPT trong cùng hạng chức danh nghề nghiệp là như nhau, nhưng điều kiện tiêu chuẩn yêu cầu đối với giáo viên THPT lại cao hơn đối với giáo viên TH, THCS.

Thứ ba, khối lượng rà soát, thẩm định hồ sơ lớn, trong khi yêu cầu phải bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng đối tượng. Nếu thực hiện không kỹ dễ dẫn đến sai sót, khiếu nại sau này; nhưng nếu làm quá thận trọng lại ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Thứ tư, việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định, phê duyệt (như nội vụ, tài chính...) cần có thời gian để thống nhất, đặc biệt đối với các nội dung liên quan đến chỉ tiêu, kinh phí, xếp lương sau thăng hạng.

Thứ năm, tâm lý kỳ vọng cao của đội ngũ giáo viên trong khi việc xét thăng hạng phải thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh, có giới hạn về chỉ tiêu, nên khó tránh khỏi những băn khoăn, kiến nghị nếu không được thông tin đầy đủ, kịp thời.

Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và tăng cường công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện, nhằm bảo đảm việc xét thăng hạng đúng quy định, khách quan và tạo sự đồng thuận trong đội ngũ.

Phóng viên: Thưa đồng chí, Sở Giáo dục và Đào tạo có những giải pháp gì nhằm hạn chế phát sinh kiến nghị liên quan đến công tác xét thăng hạng?

Nhà giáo ưu tú Phùng Quốc Lập: Sở GD&ĐT chủ động từ sớm trong công tác chuẩn bị. Cụ thể, đã ban hành văn bản tổng hợp nhu cầu và đề nghị các đơn vị trực thuộc rà soát, lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên đủ điều kiện xét thăng hạng theo quy định. Việc này nhằm bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác ngay từ đầu, hạn chế sai sót và phát sinh khiếu nại về sau.

Song song với đó, Sở đã kịp thời xây dựng và dự thảo Đề án xét thăng hạng giáo viên, gửi xin ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan như Sở Nội vụ, Sở Tài chính... Qua đó bảo đảm đề án được xây dựng trên cơ sở đồng thuận, đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Sau khi có ý kiến góp ý của các sở, ngành, Sở GD&ĐT sẽ tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện Đề án và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với lộ trình, bước đi cụ thể, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, quá trình triển khai sẽ được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng, bảo đảm công bằng giữa các giáo viên.

Bên cạnh đó, Sở cũng chú trọng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn để đội ngũ giáo viên nắm rõ quy định, quy trình, tiêu chuẩn thăng hạng; đồng thời thiết lập kênh tiếp nhận, giải đáp kịp thời các phản ánh, kiến nghị chính đáng, tránh để tích tụ thành vấn đề phức tạp.

Với các giải pháp nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ hướng tới mục tiêu tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ, qua đó hạn chế tối đa phát sinh đơn thư, kiến nghị.

Giờ học của cô và trò Trường THPT Đoan Hùng.

Phóng viên: Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai công tác xét thăng hạng như thế nào để bảo đảm đúng quy định, công bằng, minh bạch?

Nhà giáo ưu tú Phùng Quốc Lập: Trước hết, Sở sẽ triển khai ngay sau khi có đầy đủ văn bản hướng dẫn và phê duyệt của cấp có thẩm quyền, trên cơ sở bám sát quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và chỉ đạo của UBND tỉnh, bảo đảm thống nhất, đúng quy trình.

Tiếp đó, Sở tổ chức rà soát, xác định rõ chỉ tiêu thăng hạng gắn với cơ cấu chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với thực tiễn đội ngũ và khả năng cân đối quỹ lương, tránh dàn trải hoặc mất cân đối giữa các đơn vị.

Quá trình tổ chức thực hiện sẽ được xây dựng kế hoạch cụ thể, công khai toàn bộ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thời gian thực hiện, để các đơn vị và giáo viên nắm rõ, chủ động chuẩn bị hồ sơ, minh chứng theo quy định.

Đồng thời, Sở sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ chặt chẽ, khách quan, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng; tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan liên quan và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc xác nhận, đề xuất danh sách.

Bên cạnh đó, Sở chú trọng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và giải đáp kịp thời các vướng mắc, thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh để xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, khiếu nại kéo dài.

Với các giải pháp nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ hướng tới mục tiêu tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo sự đồng thuận và bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ giáo viên.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hạnh Thúy (thực hiện)