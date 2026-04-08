Thời tiết ngày 8/4: Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, chiều tối xuất hiện mưa dông cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/4, thời tiết trên phạm vi cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt, trong đó nắng nóng duy trì trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, xen kẽ các hình thái mưa dông vào chiều tối và đêm.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ, thời tiết chủ đạo là nắng nóng, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ phổ biến khoảng 35 độ C, độ ẩm tương đối thấp khiến cảm giác oi bức gia tăng. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ ghi nhận cường độ nắng nóng cao hơn, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, phần nào giúp hạ nhiệt cục bộ.

Nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt.

Tại miền Trung, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì trong ngày, có nơi đạt ngưỡng đặc biệt gay gắt. Đây là khu vực chịu tác động rõ nét nhất của đợt nắng nóng hiện tại. Dù vậy, vào chiều tối và đêm, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có hình thái thời tiết tương tự, với ngày nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực còn lại trên cả nước duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, kèm theo mưa dông cục bộ vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng Nam đồng bằng có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng Nam đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C; có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

