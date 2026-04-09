Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng đặc biệt gay gắt kéo dài, mưa dông, lũ quét cục bộ ở Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/4, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng, trong đó nhiều khu vực ghi nhận mức nhiệt đặc biệt gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người và sản xuất.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng được dự báo là tâm điểm của đợt nắng nóng, với nhiệt độ phổ biến từ 38–40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm thấp chỉ khoảng 35–40%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 10 giờ đến 17 giờ, khiến nền nhiệt tích tụ mạnh, gây cảm giác oi bức kéo dài trong ngày.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ dao động từ 35–37 độ C, có nơi vượt 38 độ C; độ ẩm khoảng 40–45%. Trong khi đó, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng duy trì trạng thái nắng nóng với nền nhiệt 35–36 độ C, có nơi trên 36 độ C, tập trung trong khung giờ từ 13–16 giờ.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt nhiều nơ trên cả nước.

Đáng chú ý, đợt nắng nóng này được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 11/4, khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, làm gia tăng mức độ ảnh hưởng của thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn miền Bắc.

Theo cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng phổ biến ở mức cấp 1; riêng khu vực từ Nghệ An đến TP Huế ở mức cấp 2, phản ánh mức độ nguy hiểm gia tăng do nhiệt độ cao kéo dài kết hợp độ ẩm thấp.

Thực tế ghi nhận trong ngày 8/4 cho thấy, nhiều địa phương đã xuất hiện nhiệt độ rất cao. Tại Nghệ An, các trạm như Con Cuông, Quỳ Hợp, Đô Lương ghi nhận mức nhiệt từ 41,2 - 41,6 độ C; Hà Tĩnh có nơi đạt 41 độ C; Quảng Trị và khu vực Huế phổ biến quanh ngưỡng 40 độ C. Một số điểm tại Tây Bắc Bộ như Phù Yên (Sơn La) cũng ghi nhận mức nhiệt gần 40 độ C.

Các chuyên gia lưu ý, nhiệt độ ngoài trời thực tế có thể cao hơn dự báo từ 2–4 độ C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn, đặc biệt là cháy rừng trong bối cảnh thời tiết khô nóng kéo dài.

Trong khi đó, tại Tây Nguyên, khu vực tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa ghi nhận tại Nhân Cơ 79,8mm; Đắk Rmoan 21,8mm.

Dự báo trong 3 - 6 giờ tiếp theo, khu vực này tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5 - 10mm, có nơi trên 30mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại Lâm Đồng, đặc biệt ở các khu vực như Bảo Lâm 5, Đam Rông 2, Nhân Cơ, phường Cam Ly (Đà Lạt), phường Lang Biang (Đà Lạt) và phường Nam Gia Nghĩa.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Nam đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 31-34 độ C

Cao nguyên Trung Bộ mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C; có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

