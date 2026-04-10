Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng đặc biệt gay gắt bao trùm Trung Bộ, nhiều nơi vượt 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/4, nắng nóng đang gia tăng trên diện rộng, trong đó khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ghi nhận mức độ gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt phổ biến 38–40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Độ ẩm thấp, chỉ khoảng 35–40%, khiến cảm giác oi bức càng trở nên khắc nghiệt.

Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ và dải từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk cũng xuất hiện nắng nóng diện rộng, có nơi gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36–38 độ C, có điểm vượt 38 độ C; độ ẩm dao động 40–45%.

Tại Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng tiếp diễn với nhiệt độ phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45–50%, riêng Đông Bắc Bộ cao hơn, khoảng 55–60%.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt bao trùm các tỉnh Trung Bộ.

Dữ liệu quan trắc trong ngày 9/4 cho thấy nhiều điểm tại miền Trung ghi nhận nhiệt độ đặc biệt cao. Cụ thể, Tương Dương (Nghệ An) đạt 41,3 độ C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41 độ C; Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40,3 độ C. Ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số địa phương khác, nhiều nơi cũng xấp xỉ hoặc vượt 39 độ C như Phù Yên (Sơn La) 39,6 độ C, Phố Ràng (Lào Cai) 39,5 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ghi nhận mức nhiệt phổ biến 35–36 độ C, có nơi trên 37 độ C, như Ayun Pa (Gia Lai) đạt 38,0 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đáng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2–4 độ C so với dự báo, đặc biệt tại các khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương. Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, dễ gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng (riêng Quảng Ninh, Hải Phòng ngày nắng), có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Quảng Ninh, Hải Phòng 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Theo baotintuc.vn