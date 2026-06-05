Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo xã Vĩnh Chân

Chiều 5/6, tại khu 3 (Lang Sơn), xã Vĩnh Chân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Viện Kỹ thuật Hải quân tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Trọng Thỉnh là hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Tô Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Viện Kỹ thuật Hải quân; đại diện lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo xã Vĩnh Chân

Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao quà tặng gia đình ông Lê Trọng Thỉnh.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo xã Vĩnh Chân

Đại tá Tô Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Viện Kỹ thuật Hải quân trao quà tặng gia đình ông Lê Trọng Thỉnh.

Ngôi nhà của ông Lê Trọng Thỉnh được xây dựng trên diện tích 118m2, khởi công ngày 29/3/2026 với tổng kinh phí 450 triệu đồng. Trong đó, Viện Kỹ thuật Hải quân tài trợ 80 triệu đồng; số còn lại do chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân trong khu dân cư cùng họ hàng hỗ trợ, giúp đỡ.

Sau 2 tháng triển khai, ngôi nhà đã hoàn thành khang trang, kiên cố, không chỉ giúp gia đình ông Lê Trọng Thỉnh có điều kiện sinh hoạt ổn định, an toàn trong mùa mưa bão mà còn tạo thêm động lực để gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo xã Vĩnh Chân

Đại diện lãnh đạo xã Vĩnh Chân và các tổ chức, đoàn thể trao quà hỗ trợ gia đình ông Lê Trọng Thỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Vĩnh Chân bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Viện Kỹ thuật Hải quân đã quan tâm, hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách.

Thời gian tới, xã Vĩnh Chân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị để thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2025 - 2030.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo xã Vĩnh Chân

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình ông Lê Trọng Thỉnh.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nhà đại đoàn kết Ban tuyên giáo Khánh thành Ban thường vụ tỉnh ủy Hoàn cảnh khó khăn Nhân dân Xây dựng nông thôn mới Lãnh đạo Đoàn thể Gia đình chính sách
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nền tảng của hạnh phúc và phát triển

Nền tảng của hạnh phúc và phát triển
2026-06-05 09:02:00

baophutho.vn Gia đình là nơi nuôi dưỡng nhân cách, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống và là điểm tựa tinh thần vững chắc của mỗi con người. Đối với...

Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh

Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh
2026-06-04 10:18:00

Công đoàn đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, cho phép người lao động nghỉ từ ngày 2 đến 5/9 để đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Nơi kết nối những tấm lòng thiện nguyện

Nơi kết nối những tấm lòng thiện nguyện
2026-06-04 07:50:00

baophutho.vn Với tinh thần “tương thân tương ái”, hoạt động kết nối và lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện tại Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc đã trở thành...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long