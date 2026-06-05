Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo xã Vĩnh Chân

Chiều 5/6, tại khu 3 (Lang Sơn), xã Vĩnh Chân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Viện Kỹ thuật Hải quân tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Trọng Thỉnh là hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Tô Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Viện Kỹ thuật Hải quân; đại diện lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao quà tặng gia đình ông Lê Trọng Thỉnh.

Đại tá Tô Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Viện Kỹ thuật Hải quân trao quà tặng gia đình ông Lê Trọng Thỉnh.

Ngôi nhà của ông Lê Trọng Thỉnh được xây dựng trên diện tích 118m2, khởi công ngày 29/3/2026 với tổng kinh phí 450 triệu đồng. Trong đó, Viện Kỹ thuật Hải quân tài trợ 80 triệu đồng; số còn lại do chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân trong khu dân cư cùng họ hàng hỗ trợ, giúp đỡ.

Sau 2 tháng triển khai, ngôi nhà đã hoàn thành khang trang, kiên cố, không chỉ giúp gia đình ông Lê Trọng Thỉnh có điều kiện sinh hoạt ổn định, an toàn trong mùa mưa bão mà còn tạo thêm động lực để gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo xã Vĩnh Chân và các tổ chức, đoàn thể trao quà hỗ trợ gia đình ông Lê Trọng Thỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Vĩnh Chân bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Viện Kỹ thuật Hải quân đã quan tâm, hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách.

Thời gian tới, xã Vĩnh Chân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị để thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2025 - 2030.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình ông Lê Trọng Thỉnh.

Lê Minh