Nền tảng của hạnh phúc và phát triển

Gia đình là nơi nuôi dưỡng nhân cách, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống và là điểm tựa tinh thần vững chắc của mỗi con người. Đối với công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), gia đình còn là nguồn động lực để vượt qua khó khăn, không ngừng học tập, sáng tạo và cống hiến. Nhận thức rõ vai trò đó, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Từ mái ấm hạnh phúc, công nhân viên chức, người lao động có thêm động lực lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 330 nghìn CNVCLĐ, trong đó, trên 320 nghìn đoàn viên Công đoàn. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, đời sống gia đình CNVCLĐ có nhiều chuyển biến tích cực. Mối quan hệ giữa các thành viên ngày càng bình đẳng, tôn trọng và sẻ chia; vai trò của người phụ nữ được khẳng định rõ nét hơn; việc chăm lo, giáo dục con cái được quan tâm. Tuy nhiên, áp lực việc làm, thu nhập, nhịp sống hiện đại và những tác động từ mặt trái của xã hội cũng đặt ra không ít thách thức đối với việc giữ gìn các giá trị gia đình truyền thống. Trước thực tế đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nhiều chương trình, phong trào hướng về gia đình CNVCLĐ như: “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cuộc vận động xây dựng “Gia đình CNVCLĐ hạnh phúc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, tuyên truyền kỹ năng sống, chăm sóc và giáo dục trẻ em được duy trì thường xuyên. Nhờ đó, hằng năm, trên 86% gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, nhiều gia đình trở thành những điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trong số những gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, gia đình anh Lê Văn Nghiêm, sinh năm 1984, cán bộ Phòng Phát triển sản phẩm, Công ty TNHH Công nghệ COSMOS1 là minh chứng sinh động cho sự gắn kết giữa hạnh phúc gia đình và lao động sáng tạo. Hơn 7 năm gắn bó với doanh nghiệp, anh luôn tận tụy, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật. Là thành viên dự án giảm giá thành sản phẩm - một trong những dự án trọng điểm của công ty, anh đã cùng đồng nghiệp đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, trên cương vị Nhóm trưởng nhóm QCC, anh cùng tập thể giành giải Nhất phong trào cải tiến quý III năm 2025; một sáng kiến do anh đề xuất đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm gần 1 tỷ đồng.

Đằng sau những thành tích trong lao động là mái ấm gia đình ba thế hệ giàu truyền thống, luôn yêu thương và đồng hành. Bố anh là cựu quân nhân được tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, mẹ là giáo viên nghỉ hưu. Những bài học về trách nhiệm, ý chí vượt khó và sự tận tụy với công việc từ cha mẹ đã trở thành hành trang quý giá giúp anh trưởng thành. Người vợ luôn thấu hiểu, sẻ chia việc gia đình để anh yên tâm công tác; hai con chăm ngoan, học giỏi là niềm động viên để anh tiếp tục nỗ lực. Anh Nghiêm cho biết: “Chính sự yêu thương và đồng hành của gia đình đã tiếp thêm động lực để tôi không ngừng học hỏi, sáng tạo và cống hiến cho doanh nghiệp”.

Nếu gia đình anh Lê Văn Nghiêm là minh chứng cho việc phát huy truyền thống gia đình để nuôi dưỡng tinh thần lao động sáng tạo thì gia đình chị Nguyễn Thị Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, nhân viên Phòng Nhân sự Công ty TNHH Một thành viên Giầy Lập Thạch lại là hình ảnh đẹp về nghị lực, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ hiện đại. Trong công việc, chị Xuân luôn năng động, tận tâm và hết lòng vì người lao động. Từ thực tiễn công tác, chị đã nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực như cải tiến quy trình tuyển dụng, giữ chân nhân tài và nâng cao hiệu quả theo dõi ngày công lao động. Các sáng kiến góp phần chuẩn hóa công tác quản lý nhân sự, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nhiều năm liền, chị được các cấp Công đoàn biểu dương, khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Phía sau những thành tích ấy là sự nỗ lực bền bỉ của người phụ nữ có chồng thường xuyên công tác xa nhà. Ngoài công việc chuyên môn và trách nhiệm của cán bộ Công đoàn, chị còn đảm đương việc chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ và vun vén tổ ấm. Sự động viên của chồng cùng sự hỗ trợ của gia đình đã trở thành động lực giúp chị vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Từ những câu chuyện của gia đình anh Lê Văn Nghiêm và chị Nguyễn Thị Xuân có thể thấy, phía sau mỗi sáng kiến, mỗi thành tích trong lao động sản xuất luôn có sự đồng hành của gia đình. Khi gia đình trở thành nơi sẻ chia, động viên và tiếp thêm niềm tin, người lao động sẽ có thêm động lực để vượt qua khó khăn, phát huy năng lực, đóng góp cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp Công đoàn trong tỉnh đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên và gia đình người lao động. Trong 5 năm qua, hơn 1 triệu lượt đoàn viên, người lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Từ năm 2021 đến nay, Quỹ Trợ vốn của LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 839 CNVCLĐ vay vốn với tổng nguồn vốn luân chuyển trên 12 tỷ đồng; Quỹ Mái ấm Công đoàn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 111 ngôi nhà cho đoàn viên khó khăn với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng.

Những kết quả đó tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, xây dựng gia đình CNVCLĐ, đồng thời góp phần cụ thể hóa Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Mỗi gia đình hạnh phúc không chỉ là tổ ấm của người lao động mà còn là nền tảng tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Anh Thơ