Nơi kết nối những tấm lòng thiện nguyện

Với tinh thần “tương thân tương ái”, hoạt động kết nối và lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện tại Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân nghèo nơi vùng cao vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật.

Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc phát cơm miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đà Bắc là xã vùng cao, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Mỗi khi đau ốm phải nhập viện điều trị, gánh nặng chi phí lại đè nặng lên vai những gia đình nghèo. Thấu hiểu nỗi niềm ấy, những năm qua, phong trào thiện nguyện tại Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc đã được thắp lên và duy trì bền bỉ. Hành trình nhân văn này được khơi nguồn và gắn liền với tên tuổi của chị Nguyễn Vũ Quỳnh Như - người điều dưỡng tận tụy, kiêm Tổ trưởng tổ Công tác xã hội của trung tâm. Xuất thân từ vùng quê nghèo, chị Quỳnh Như luôn đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, coi nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của chính mình.

Từ trận lũ lịch sử năm 2017, chị Quỳnh Như đã đứng ra kêu gọi, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ khẩn cấp cho bệnh nhân nằm viện. Kể từ đó, chị trở thành cầu nối bền bỉ giữa các nhà hảo tâm và những số phận kém may mắn. Từ vận động quyên góp cho “Nồi cháo tình thương” phát miễn phí định kỳ, đến việc kêu gọi hàng chục triệu đồng hỗ trợ nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn nặng tại địa phương. Đặc biệt, chị còn vận động học bổng, quà Tết và nhận hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng cho học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ để tiếp sức các em đến trường. Trong đó, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chị đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ trên 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 50 triệu đồng. Hay sự kết nối, giúp đỡ cho cháu Đinh Anh Văn ở xóm Rằng, xã Cao Sơn bị ung thư máu được hỗ trợ 34,8 triệu đồng; cháu Lường Phúc Nhân, xã Quy Đức sinh ra không có cả 2 mắt được hỗ trợ 260 triệu đồng...

Với những việc làm đầy ý nghĩa, liên tục nhiều năm chị Nguyễn Vũ Quỳnh Như đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, công nhận là điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp vì cộng đồng. Xúc động hơn khi chị Quỳnh Như đã lấy chính tiền thưởng điển hình tiên tiến để mua 2 chiếc xe lăn tặng cho bệnh nhân của Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc.

Sự tận tâm của chị Quỳnh Như và Tổ công tác xã hội đã và đang mang lại niềm hạnh phúc, sự ấm lòng cho nhiều bệnh nhân. Nằm điều trị tại Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, bệnh nhân Bùi Thị Lợi, trú tại xóm Nước Mọc, xã Đức Nhàn không giấu được cảm xúc khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các nhà hảo tâm tại trung tâm. Cầm trên tay suất cơm nóng hổi, nghĩa tình, bà Lợi xúc động chia sẻ rằng sự quan tâm, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần của các y, bác sĩ và nhà hảo tâm đã giúp bà có thêm nghị lực vượt lên bệnh tật.

Tiếp nối tinh thần ấy, hoạt động vận động và hỗ trợ nhân đạo tại Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu. Tính trong 5 tháng đầu năm 2026, Tổ công tác xã hội của trung tâm đã kết nối và tiếp nhận hàng ngàn suất ăn nghĩa tình từ các câu lạc bộ, hội thiện nguyện trong và ngoài tỉnh. Cụ thể, trung tâm đã tiếp nhận 2.500 suất xôi, cháo từ Câu lạc bộ Thiện nguyện Hòa Bình; 2.200 suất xôi, cháo từ nhóm Thiện nguyện Hà Nội; hàng trăm suất cơm, bánh bao, bánh giò, sữa tươi từ Câu lạc bộ Tiếp sức người bệnh. Ngoài ra, Công ty TNHH Anh Tú (Nhà hàng Hiền Lương tại Đà Bắc) và Câu lạc bộ Kết nối trái tim Hòa Bình đã chung tay đóng góp hàng ngàn suất cơm, bún gà, cam tươi và hàng chục chiếc chăn mùa hè. Những suất ăn, món quà thấm đượm nghĩa tình y được phát tận tay bệnh nhân vào ngày cố định trong tuần và ngày rằm, mùng một âm lịch, giúp họ yên tâm điều trị bệnh.

Đánh giá về phong trào, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc khẳng định đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế mà còn chiếm trọn niềm tin yêu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Những bát cháo, suất cơm nghĩa tình nơi vùng cao Đà Bắc đã và đang góp phần tô thắm thêm truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, biến nơi đây trở thành ngôi nhà thứ hai tràn đầy tình thương yêu.

Hương Lan