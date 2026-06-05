Thời tiết ngày 5/6: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/6, thời tiết các khu vực trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Bắc Bộ có mưa dông vào sáng sớm, chiều tối và đêm, trong khi khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Sáng sớm 5/6, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo trong sáng và đêm 5/6, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Khu vực Bắc Bộ có mưa giải nhiệt vào chiều tối và đêm.

Trong ngày, Bắc Bộ có nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng cục bộ. Chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, thời tiết chủ đạo là ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa dông rải rác, lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc; đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Trên biển, hồi 1 giờ ngày 5/6, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Ngày và đêm 5/6, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng cao 2 - 4m. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng cao 2 - 4m. Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác, nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực trung du và đồng bằng có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; khu vực trung du và đồng bằng có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo baotintuc.vn