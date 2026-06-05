Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026

Sáng 5/6, tại Trường Tiểu học Sơn Vy (xã Phùng Nguyên), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đồng hành.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các nhà tài trợ, các đơn vị trao tặng 15 xe đạp, 10 suất học bổng cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Năm 2026, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được triển khai đồng bộ, rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh với một chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch trọng tâm gồm: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”. Các hoạt động tình nguyện tập trung vào những nhiệm vụ thiết thực như tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo thiếu nhi và các đối tượng yếu thế, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời thực hiện các công trình, phần việc thanh niên vì cuộc sống cộng đồng.

Trường Đại học Lao động - Xã hội trao biển hỗ trợ xây dựng thiết chế vui chơi dành cho thanh thiếu nhi tại địa phương.

Phát biểu tại lễ ra quân, lãnh đạo Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng; bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn của từng địa phương để xây dựng, triển khai các mô hình, hoạt động phù hợp, tạo dấu ấn rõ nét của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả chủ trương “3 liên kết” giữa lực lượng, địa bàn và cộng đồng; tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa; quan tâm chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè.

Các em học sinh được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước và khám sàng lọc tật khúc xạ, tư vấn điều trị miễn phí.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với nhà tài trợ và các đơn vị trao tặng 15 xe đạp, 10 suất học bổng cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trường Đại học Lao động - Xã hội trao biển hỗ trợ xây dựng thiết chế vui chơi dành cho thanh thiếu nhi tại địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho thiếu nhi; khám sàng lọc tật khúc xạ, tư vấn điều trị miễn phí cho học sinh.

Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, xóa điểm đen ô nhiễm, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hưởng ứng lễ ra quân, các đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, xóa điểm đen ô nhiễm.

Lê Minh