Gieo yêu thương, nhận hạnh phúc

Phát huy truyền thống nhân ái, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả nhiều chương trình nhân đạo, từ thiện, kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực đã lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái", không ai bị bỏ lại phía sau, góp phần tích cực giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao quà tặng gia đình chính sách.

Kết nối những tấm lòng nhân ái

Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, với mẹ con chị Nguyễn Thị Hòa ở thôn Phong Doanh, xã Vĩnh Tường có lẽ đây là cái Tết trọn vẹn, ấm áp nhất khi lần đầu tiên được đón Xuân trong ngôi nhà “Mái ấm tình thương” do các cấp Hội LHPN chung tay hỗ trợ xây dựng. Chồng mất sớm, chị Hòa một mình nuôi 2 con nhỏ khi bản thân chị bị bệnh ung thư tuyến giáp nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Tài sản lớn nhất của gia đình chị là ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp nhiều năm, không đảm bảo an toàn. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Hội LHPN xã kịp thời đề xuất hội cấp trên hỗ trợ gia đình chị Hòa 60 triệu đồng xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”; vận động hội viên phụ nữ chung tay ủng hộ thêm 10 triệu đồng cùng nhiều ngày công, vật liệu xây dựng.

Chị Hòa xúc động: “Niềm vui của gia đình tôi như được nhân lên gấp bội khi Tết này được ở trong ngôi nhà khang trang, kiên cố. Sự quan tâm, sẻ chia của các cấp hội phụ nữ không chỉ hỗ trợ về vật chất, mà còn động viên tinh thần rất lớn, giúp tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn”.

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, cùng cán bộ Hội Phụ nữ phường Vĩnh Phúc, chúng tôi đến thăm em Hoàng Anh Tú, sinh năm 2015, ở tổ dân phố Đầm Vạc. Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, bố em mất sớm, mẹ em là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, phải một mình nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Chia sẻ và thấu hiểu hoàn cảnh ấy, từ tháng 6/2024, Hội LHPN phường Đống Đa (cũ), nay là Hội LHPN phường Vĩnh Phúc đã nhận đỡ đầu em Tú với mức 500 nghìn đồng mỗi tháng. Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng đều đặn, ấm áp nghĩa tình kịp thời tiếp thêm động lực để em yên tâm đến lớp, vững vàng trên con đường học tập.

Để triển khai hiệu quả Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN phường Vĩnh Phúc đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình và vận động các nguồn lực chung tay thực hiện hiệu quả. Đồng hành cùng chương trình ngay từ những ngày đầu được triển khai đến nay, chị Phạm Thu Thủy - Giám đốc Công ty Tây Thi Danh Viện, hội viên Hội LHPN phường Vĩnh Phúc đã nhận đỡ đầu 20 cháu. Thông qua kết nối, hỗ trợ từ Hội LHPN các cấp, hằng tháng chị hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng nhằm sẻ chia khó khăn, giúp các cháu yên tâm học tập, sinh hoạt và nuôi dưỡng ước mơ. Bên cạnh việc hỗ trợ bằng tiền hằng tháng, chị còn thường xuyên đồng hành, hỗ trợ các cháu đồ dùng học tập, các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt; tặng quà nhân dịp khai giảng năm học, Tết thiếu nhi 1/6, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tết Nguyên đán...

Chị Thủy chia sẻ: “Tôi không có điều kiện ở gần các con, không thể chăm sóc hằng ngày như một người mẹ thực sự nhưng tôi luôn dõi theo các con khôn lớn từng ngày qua từng dòng thông tin, từng tấm ảnh do các cán bộ Hội gửi về. Mỗi nụ cười, mỗi lời cảm ơn, sự tiến bộ của các con chính là động lực để tôi tiếp tục hành trình này”.

Lan tỏa giá trị nhân văn trong đời sống cộng đồng

Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ hằng tháng, Hội LHPN Công an tỉnh thường xuyên thăm hỏi, động viên các cháu được nhận đỡ đầu.

Các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện được các cấp Hội LHPN triển khai đa dạng, hiệu quả, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội LHPN tỉnh đã kết nối nguồn lực xã hội hóa, vận động 112 tỷ đồng để tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, thăm hỏi, tặng quà phụ nữ, trẻ em nghèo; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 436 nhà “Mái ấm tình thương”, “Nhà đại đoàn kết”, “Mái ấm biên cương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngôi nhà được trao tặng không chỉ giúp hội viên ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã vận động, kết nối để đỡ đầu hơn 1.200 trẻ em mồ côi, tạo điểm tựa vững chắc giúp trẻ mồ côi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và học tập; tiếp sức cho các em trên con đường nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng trên 130.000 suất quà cho hộ nghèo, các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, Tết. Trong công tác giảm nghèo, Hội Phụ nữ Đất Tổ triển khai hiệu quả các mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”... giúp hội viên từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Xuân mới đang về trên khắp nẻo quê hương, mang theo niềm tin, hy vọng về một năm mới an lành, sung túc. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, thấm đẫm nghĩa tình, các cấp Hội LHPN tỉnh đã và đang bền bỉ gieo những hạt giống yêu thương trong cộng đồng, kịp thời sẻ chia, nâng đỡ những mảnh đời còn khó khăn, góp phần bồi đắp những mùa Xuân ấm áp, tràn đầy hy vọng.

Thúy Hường