Phường Hòa Bình phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Ngày 23/2, UBND phường Hòa Bình tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ năm 2026. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường cùng cán bộ, công chức, viên chức, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Đức Dũng cùng các đại biểu tham gia trồng cây trong khuôn viên Nhà văn hóa phường.

Phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng từ năm 1960 với thông điệp sâu sắc: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” đã trở thành nét đẹp truyền thống mỗi dịp đầu Xuân.

Những năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng được các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Năm 2026, phường Hòa Bình đặt mục tiêu tiếp tục trồng mới và chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường, khu công cộng, trường học, khu dân cư; lựa chọn cây trồng phù hợp điều kiện sinh thái, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Cùng với đó, phường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về vai trò của cây xanh đối với đời sống; vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, giữ gìn mỹ quan đô thị.

Tại lễ phát động, lãnh đạo phường kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào bằng những hành động cụ thể, không chỉ dừng lại ở việc trồng cây mà còn chú trọng chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại lợi ích lâu dài. Hoạt động trồng cây đầu Xuân được xác định là một trong những giải pháp thiết thực góp phần xây dựng phường Hòa Bình ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.

Các lực lượng cùng tham gia trồng cây.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đã tham gia trồng cây trong khuôn viên Nhà văn hóa phường, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.

Hoạt động thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phường Hòa Bình trong việc chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Hồng Duyên