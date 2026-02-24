Văn hóa
Rước “vía lúa” mong vụ mùa bội thu

Trong Tết Doi của người Mường xã Thu Cúc, rước “vía lúa” đã trở thành một nghi lễ thiêng liêng, quan trọng nhất. Theo quan niệm từ xa xưa, vía lúa hay còn gọi là “nàng cơm, nàng gạo” là linh hồn của cây lúa, rước vía lúa nghĩa là gọi cơm gạo từ Mường Trời. Hồn lúa ở lại với con người thì thóc lúa mới đầy bồ, đầy cót, nhà nhà no đủ.

Đây là một hoạt động văn hoá độc đáo gắn với nghề trồng lúa, coi trọng hạt giống, hạt gạo của cư dân bản địa từ xa xưa trên vùng đất Tổ, thể hiện ước mong về một mùa màng bội thu, mưa thuận gió hoà. Đồng thời là dịp để đồng bào Mường tri ân, thể hiện lòng biết ơn đối với thần linh, tổ tiên, những người đã mang về, gìn giữ và truyền lại hạt giống cho muôn đời sau.

Thầy mo Hà Văn Ẻn và lãnh đạo xã Thu Cúc làm lễ tại Miếu thờ Nàng Cúc cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Những bó lúa được lựa chọn cẩn thận, phơi khô để dâng lễ tại Miếu thờ Nàng Cúc và Đền thờ Vía lúa.

Đoàn rước “vía lúa” từ Miếu thờ Nàng Cúc về Đền thờ Vía Lúa.

Trình diễn đâm đuống, chạm ống suốt chặng đường rước “vía lúa”.

“Vía lúa” được rước về Đền thờ Vía Lúa.

Thầy mo Hà Văn Ẻn thực hiện các nghi lễ cầu xin tổ tiên, Mường Trời, thần linh ban cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Bí thư Đảng ủy xã Thu Cúc Trần Khắc Thăng chia lúa lộc cho đại diện các khu dân cư trong xã.

Người dân phấn khởi nhận lộc trong Tết Doi.

Các cụ già trong xã phấn khởi được nhận lúa lộc.

Người dân phấn khởi nhận lộc trong Tết Doi.

Phương Thanh



