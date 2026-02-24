Văn hóa
Khai mạc Lễ hội Khai hạ xã Yên Phú năm 2026

Ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại xóm Vành Rả, UBND xã Yên Phú tổ chức khai mạc Lễ hội Khai hạ năm 2026. Về dự và chung vui với chính quyền và Nhân dân xã có đồng chí Bùi Văn Luyến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Khai mạc Lễ hội Khai hạ xã Yên Phú năm 2026Màn hòa tấu chiêng Mường trong ngày khai hội.

Lễ hội Khai hạ gắn liền với sản xuất nông nghiệp lúa nước, mang nhiều dấu ấn của nền văn minh Việt cổ, là hoạt động văn hóa - tín ngưỡng không thể thiếu của đồng bào Mường. Lễ hội mang ý nghĩa tôn kính các vị thần linh, tưởng nhớ những người đã có công mở đất, lập mường và cầu mong vạn vật phát triển thuận lợi, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, những điều tốt đẹp đến với mọi nhà.

Khai mạc Lễ hội Khai hạ xã Yên Phú năm 2026Thầy mo làm lễ cúng, dâng hương tại đàn tế cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu, mọi điều tốt đẹp đến với mọi nhà.

Lễ hội Khai hạ xã Yên Phú năm 2026 gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra trang trọng với các nghi thức: rước kiệu, mo dậy chiêng, hòa tấu chiêng Mường, lễ dâng hương tại Đàn tế và nghi thức xuống đồng...

Phần hội có các hoạt động vui tươi như: thi đánh chiêng, ném còn, bắn nỏ, đánh cù, đánh mảng; thi hát đối, hát sắc bùa, trình diễn trang phục; thi gói bánh chưng, ẩm thực; thi đấu các môn thể thao dân tộc.

Thông qua lễ hội nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Qua đó, gắn kết di sản văn hóa với Di tích khảo cổ học đặc biệt cấp quốc gia Mái đá Làng Vành và giới thiệu tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày (24 - 26/2) tại xóm Vành Rả, xã Yên Phú.

Vân Anh


Rước “vía lúa” mong vụ mùa bội thu

Rước “vía lúa” mong vụ mùa bội thu
2026-02-24 16:01:00

baophutho.vn Trong Tết Doi của người Mường xã Thu Cúc, rước “vía lúa” đã trở thành một nghi lễ thiêng liêng, quan trọng nhất. Theo quan niệm từ xa xưa, vía...

Tưng bừng Lễ hội Mường Động năm 2026

Tưng bừng Lễ hội Mường Động năm 2026
2026-02-24 14:05:00

baophutho.vn Ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), UBND xã Kim Bôi tổ chức khai mạc Lễ hội Mường Động năm 2026. Tới dự có lãnh đạo một số ban, sở,...

Việt Long