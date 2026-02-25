Văn hóa
“Thanh âm dưới ánh mặt trời” - chương trình ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội

Chương trình nghệ thuật giao hưởng “Thanh âm dưới ánh mặt trời” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (40 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội), vào tối 28/2, là dấu mốc ra mắt chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) với công chúng cả nước, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tiến trình xây dựng lực lượng nghệ thuật hàn lâm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới.

Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội biểu diễn.

Chương trình do Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo nội dung; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức thực hiện; Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội trực tiếp biểu diễn.

Đây cũng là hoạt động chào mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới; đồng thời hướng tới sự kiện chính trị trọng đại - cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ trong và ngoài quân đội.

Lựa chọn địa điểm tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm - một trong những không gian biểu diễn nghệ thuật hiện đại, sang trọng, đạt tiêu chuẩn âm thanh quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, chương trình khẳng định vị thế của âm nhạc hàn lâm trong dòng chảy nghệ thuật cách mạng; đề cao vai trò của nghệ thuật bác học trong việc bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội và quân đội; đồng thời lan tỏa hình tượng cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới.

“Thanh âm dưới ánh mặt trời” gồm 3 chương, kết nối mạch nguồn âm nhạc cách mạng với các sáng tác đương đại và một số tác phẩm kinh điển thế giới, thể hiện sự cân bằng giữa bản sắc dân tộc và tinh thần học thuật.

Trong đó, chương I: “Ánh dương soi đường” giới thiệu các tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc và mùa xuân đất nước, gồm giao hưởng thơ của Trọng Bằng và các ca khúc của Nguyễn Đức Toàn, Phạm Tuyên, Huy Du... được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng.

Chương II: “Ngôi sao trên mũ – Màu cờ trong tim” tập trung vào giao hưởng thơ, tổ khúc, trích đoạn nhạc kịch và các tác phẩm thanh nhạc quy mô lớn của các nhạc sĩ như Nguyễn Đức Trịnh, Nguyễn Xuân Thủy, Hồ Trọng Tuấn, Vũ Trọng Hối, Huy Du, Trần Hoàn... Chương này khắc họa chiều sâu sáng tạo trong môi trường nghệ thuật quân đội và tôn vinh hình tượng người lính với phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Chương III: “Thanh âm ngày mới” giới thiệu trích đoạn “Giao hưởng số 9” của nhà soạn nhạc Antonin Dvorak, tác phẩm của nhà soạn nhạc Ennio Morricone cùng các sáng tác Việt Nam của nhạc sĩ An Thuyên, Nguyễn Cường, Hồng Đăng, Phú Quang... được hòa âm, chuyển soạn cho dàn nhạc, kết hợp sinh động giữa khí nhạc và thanh nhạc.

“Thanh âm dưới ánh mặt trời” là bước khởi đầu cho quá trình xây dựng và phát triển lâu dài của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, hướng tới sự ổn định tổ chức, nâng cao năng lực chuyên môn và duy trì các chương trình giao hưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuẩn mực nghệ thuật trong giai đoạn mới.

 Từ khóa: Chương trình nghệ thuật Phát triển bầu cử đại biểu Quốc hội Tác phẩm kinh điển Bộ đội cụ hồ
