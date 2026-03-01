Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân 2026

Năm 2026, hòa chung khí thế sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, khu vực phòng thủ 4 – Vĩnh Yên gồm 36 xã, phường thuộc khu vực tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã hoàn tất những phần việc cuối cùng để chuẩn bị cho ngày hội tòng quân. Trên khắp các địa phương, cờ hoa, khẩu hiệu được trang hoàng trang trọng; hệ thống loa truyền thanh liên tục cập nhật thông tin, tạo nên không khí phấn khởi, tự hào trước giờ phút tiễn thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Năm nay, khu vực phòng thủ 4 sẽ gọi 3.041 công dân lên đường nhập ngũ. Đây cũng là năm đầu tiên công tác tuyển quân được triển khai gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra yêu cầu cao hơn về sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể. Trong điều kiện có nhiều điểm mới, song với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm mọi phần việc đều thông suốt.

Ngay từ những tháng đầu năm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phòng thủ khu vực 4 đã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, kết hợp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và truyền thống quê hương, gia đình, dòng họ. Nội dung tuyên truyền được triển khai đa dạng thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các hội nghị, sinh hoạt đoàn thể, tọa đàm, gặp gỡ thanh niên và gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ. Nhờ đó, nhận thức của thanh niên về trách nhiệm, quyền lợi và vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Cùng với công tác chính trị tư tưởng, các khâu khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm khách quan, công bằng. Hội đồng khám sức khỏe thực hiện đúng quy trình, kết luận chính xác, hạn chế thấp nhất sai sót. Đến nay, 100% xã, phường đã hoàn thành việc phát lệnh gọi nhập ngũ, đồng thời quản lý chặt chẽ số công dân đã nhận lệnh, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời động viên, hỗ trợ thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Ban Chỉ huy quân sự xã Liên Châu chủ động mọi phương án đảm bảo cho lễ giao nhận quân diễn ra an toàn, đúng quy định.

Tại xã Liên Châu, năm 2026 có 61 tân binh sẵn sàng nhập ngũ. Đến thời điểm này, toàn bộ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch. Các khâu từ rà soát nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt chính trị đến phát lệnh gọi nhập ngũ đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tất cả đã sẵn sàng để Lễ giao, nhận quân diễn ra an toàn, trang trọng và đúng quy định.

Thượng tá Nguyễn Văn Chí - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã cho biết: Đơn vị đã chủ động xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao, phân công cán bộ phụ trách từng nội dung cụ thể; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án xử lý tình huống phát sinh. Việc hiệp đồng với các lực lượng liên quan được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm buổi lễ diễn ra đúng kế hoạch.

Song song với đó, đơn vị phối hợp với lực lượng Công an xây dựng kế hoạch cụ thể bảo vệ cho khu vực tổ chức lễ giao, nhận quân; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thông tin thông suốt.

Tân binh Nguyễn Huỳnh Nam, xã Liên Châu chia sẻ: “Ngay từ khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ, tôi và gia đình đều rất xúc động. Tôi xác định đây là trách nhiệm của người thanh niên. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của gia đình và quê hương.” Những lời nói giản dị ấy phản ánh tinh thần chung của hàng nghìn thanh niên năm nay sẵn sàng tạm gác lại dự định riêng, ước mơ cá nhân để tiếp bước truyền thống cha anh.

Đúng ngày 4/3/2026 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ), 36 xã, phường thuộc Khu vực phòng thủ 4 sẽ đồng loạt tổ chức giao, nhận quân tại 3 điểm: xã Lập Thạch, Vĩnh Tường và phường Vĩnh Yên. Mỗi điểm giao quân đều được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ lễ nghi, nghi thức đến công tác hậu cần, y tế. Các phương án dự phòng về thời tiết, an ninh, trật tự cũng đã được xây dựng cụ thể, bảo đảm buổi lễ diễn ra an toàn tuyệt đối. Từ đó, giúp ngày hội tòng quân thực sự trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của tuổi trẻ năm 2026.

Lê Minh