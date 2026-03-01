Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xe biển xanh vi phạm pháp luật giao thông: Không được dùng ngân sách để nộp phạt

Cục CSGT khẳng định khi xe biển xanh vi phạm trật tự an toàn giao thông, tiền phạt và khắc phục hậu quả không được sử dụng ngân sách nhà nước; cá nhân có lỗi tự chi trả theo quy định pháp luật.

Xe biển xanh vi phạm pháp luật giao thông: Không được dùng ngân sách để nộp phạtHình ảnh xe ôtô biển xanh vi phạm được người dân ghi lại. (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Liên quan đến vụ xe “biển xanh” vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhiều ý kiến băn khoăn người điều khiển phương tiện và tổ chức là chủ phương tiện có phải nộp phạt vi phạm hành chính hay không.

Về vấn đề này, Cục Cảnh sát giao thông cho hay “không được dùng tiền ngân sách nhà nước để nộp phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.”

Đây là quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 56/2026/NĐ-CP).

Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Trường hợp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân đó theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức.

Như vậy, đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông liên quan đến phương tiện nhà nước (biển số xanh) thì lái xe sẽ phải nộp phạt theo quy định, tức là phải lấy kinh phí của cá nhân để nộp phạt.

Còn với cơ quan tổ chức, nếu xác định được ngay người thực hiện quản lý sử dụng phương tiện vi phạm (lỗi vi phạm của tổ chức) thì người đó bỏ kinh phí cá nhân ra để nộp phạt.

Trường hợp chưa xác định được thì cơ quan tổ chức vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, nhưng sau đó sẽ phải xem xét trách nhiệm của cá nhân để xảy ra vi phạm và buộc cá nhân đó phải sử dụng kinh phí của mình để nộp lại khoản tiền phạt (mà ngân sách nhà nước đã phải bỏ ra để nộp phạt trước đó) và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

Nguồn Vietnam+


Nguồn Vietnam+

 Từ khóa: Nộp phạt Ngân sách nhà nước Vi phạm pháp luật An toàn giao thông Xử phạt vi phạm hành chính
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ bình yên cho những cánh rừng

Giữ bình yên cho những cánh rừng
2026-02-28 17:11:00

baophutho.vn Giữa đại ngàn bạt ngàn xanh thẳm, khi sương sớm còn phủ kín những triền núi và màn đêm buông xuống mang theo bao hiểm nguy rình rập, vẫn có...

Giữ bình yên ở xã giáp ranh Yên Trị

Giữ bình yên ở xã giáp ranh Yên Trị
2026-02-28 16:15:00

baophutho.vn Quốc lộ 12B chạy qua xã Yên Trị mở ra nhịp giao thương sôi động, đồng thời đặt địa bàn trước những yêu cầu khắt khe về bảo đảm an ninh trật tự....

Hệ lụy từ những trò đỏ đen ngày Xuân

Hệ lụy từ những trò đỏ đen ngày Xuân
2026-02-28 15:14:00

baophutho.vn “Cờ bạc là bác thằng bần” - câu răn dạy của người xưa vẫn còn nguyên giá trị. Thế nhưng, mỗi độ Xuân về, cùng với tâm lý “Tháng Giêng là tháng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long