Siết chặt quản lý cơ sở lưu trú, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

Trước yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, Công an xã Tân Mai đã và đang tăng cường công tác quản lý các cơ sở lưu trú trên địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Xã Tân Mai là địa bàn nằm trong khu vực lòng hồ Hồ Hòa Bình, có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Thời gian gần đây, trên địa bàn xã từng bước hình thành các cơ sở lưu trú như homestay, resort phục vụ du khách trong và ngoài nước. Thực tế này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý nhà nước về cư trú, nhất là việc kiểm tra, quản lý người nước ngoài, nhằm bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra cư trú đối với người nước ngoài trên địa bàn xã Tân Mai đã được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Lực lượng Công an xã chủ động phối hợp với các ban, ngành và tổ chức liên quan để rà soát, kiểm tra việc đăng ký tạm trú, lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn.

Công an xã Tân Mai thường xuyên kiểm tra nắm tình hình các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Ngày 28/1/2026 Công an xã Tân Mai, nhận được tin báo về việc có người nước ngoài đến tạm trú tại Onsan Ba Khan villas, Công an xã đã phân công các tổ nghiệp vụ, cử cán bộ chiến sĩ có năng lực về ngoại ngữ đến địa bàn xác minh, nắm tình hình. Kết quả qua kiểm tra phát hiện có 4 người nước ngoài trong đó 2 người lớn và 2 trẻ em (thuộc một gia đình) gồm: 3 người quốc tịch Israel, 1 người quốc tịch Mỹ. Các giấy tờ hộ chiếu, visa của người nước ngoài đầy đủ. Thông qua công tác kiểm tra, Công an xã kịp thời hướng dẫn các cơ sở lưu trú và cá nhân thực hiện đúng thủ tục khai báo tạm trú, đồng thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Hiện, toàn xã có 7 cơ sở lưu trú gồm 2 resost, 5 homestay với hàng trăm lượt khách ra vào mỗi tháng. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, lưu trú của người dân và du khách, các cơ sở này cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội nếu công tác quản lý bị buông lỏng.

Trước thực tế đó, Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở lưu trú; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đăng ký, khai báo tạm trú; hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện nghiêm việc cập nhật thông tin khách lưu trú trên hệ thống quản lý cư trú.

Trong năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an xã đã tổ chức 30 lượt kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đầy đủ việc khai báo lưu trú theo quy định. Bên cạnh hoạt động kiểm tra, Công an xã còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn các chủ cơ sở sử dụng tài khoản định danh điện tử để khai báo lưu trú trực tuyến, vừa tiết kiệm thời gian, vừa nâng cao hiệu quả quản lý.

Nhiều chủ cơ sở bày tỏ sự đồng thuận, cho rằng việc khai báo điện tử giúp thao tác nhanh gọn, hạn chế sai sót so với phương thức thủ công trước đây. Chị Hà Minh Thủy, chủ Homestay Trường Giang chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần có khách đến lưu trú, chúng tôi phải ghi chép sổ sách rồi trực tiếp lên Công an xã để khai báo, vừa mất thời gian, vừa dễ xảy ra sai sót. Từ khi thực hiện khai báo lưu trú trực tuyến, các thủ tục trở nên nhanh gọn, thuận tiện hơn rất nhiều, đặc biệt trong những thời điểm cao điểm du lịch”.

Công an xã Tân Mai hướng dẫn cơ sở lưu trú cập nhật thông tin khách lưu trú trên hệ thống quản lý cư trú.

Thiếu tá Hà Công Quyết - Phó Trưởng Công an xã Tân Mai cho biết: “Quản lý chặt chẽ các cơ sở lưu trú là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nắm chắc tình hình cư trú, kịp thời phát hiện các đối tượng vi phạm pháp luật. Chúng tôi xác định công tác này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, kiểm tra hoạt động lưu trú, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”

Với tinh thần chủ động, quyết liệt nhưng linh hoạt trong cách làm, Công an xã Tân Mai đã từng bước đưa công tác quản lý cơ sở lưu trú đi vào nền nếp. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ở cơ sở, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân ngày càng gần dân, sát dân, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đinh Thắng