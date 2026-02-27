Khối các cơ quan Quân khu 2 ra quân huấn luyện năm 2026

Ngày 27/2, khối 3 cơ quan Quân khu 2 và các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 2 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026. Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Cùng dự có Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện năm 2026 nhìn từ trên cao.

Năm 2026, LLVT Quân khu 2 tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 21/3/2023 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo.

Huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo các loại trang bị kỹ thuật, khí tài. Đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, giáo dục - đào tạo sát với sự phát triển của đối tượng tác chiến trong chiến tranh hiện đại, theo nhiệm vụ, địa bàn, vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.

Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục - đào tạo với huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý bộ đội giữ nghiêm kỷ luật. Giáo dục, xây dựng nhu cầu tự thân rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chứng kiến các cơ quan ký kết giao ước thi đua.

Tập trung huấn luyện đồng bộ cả chỉ huy, cơ quan, chiến sĩ và phân đội. Lấy nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý huấn luyện cấp phân đội, cán bộ mới ra trường và cán bộ khung B làm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện ở đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ khối 3 cơ quan Quân khu 2 vững bước dưới Quân kỳ Quyết thắng.

Tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến, phương án và thực tế chiến đấu. Tổ chức bắn đạn thật trong diễn tập hiệp đồng binh chủng và diễn tập chiến thuật ở các cấp; tổ chức diễn tập nhiều cấp, nhiều hình thức, trong đó có diễn tập đối kháng trong điều kiện thời gian làm công tác chuẩn bị chiến đấu gấp; tích cực đưa ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào huấn luyện, diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ các Tiểu đoàn trực thuộc Bộ tham mưu Quân khu 2 biểu diễn võ thuật và xử trí các tình huống tại Lễ ra quân huấn luyện.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2 nhấn mạnh, năm 2026, LLVT Quân khu 2 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Do đó, khối 3 cơ quan Quân khu 2 và các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu cần làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu trong tình hình mới. Từ đó xác định trách nhiệm, xây dựng ý chí, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Cán bộ, nhân viên các cơ quan Quân khu 2 biểu diễn võ thuật.

Trong đó, tập trung quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Tập trung huấn luyện vững chắc cho chỉ huy, cơ quan; huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” cho chiến sĩ và phân đội; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện, bồi dưỡng năng lực làm tham mưu cho đội ngũ cán bộ chỉ huy và cơ quan các cấp.

Các đại biểu tham quan mô hình, vật chất huấn luyện.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 2 yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, giáo dục cho mọi quân nhân nắm chắc Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời tăng cường quản lý kỷ luật, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính.

Đồng thời thường xuyên chăm lo đến đời sống, vật chất tinh thần cho bộ đội, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ yên tâm, gắn bó, tự giác phấn đấu, rèn luyện, xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Tại buổi lễ, Quân khu 2 đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031”, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian thi đua từ ngày 1/3 đến ngày 19/5/2026.

Hoàng Trung - Trường Dũng - Minh Phương