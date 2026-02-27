Sẵn sàng cho Ngày hội tòng quân

Hơi ấm mùa Xuân Bính Ngọ 2026 đang lan tỏa khắp đất trời, hòa cùng niềm hân hoan, náo nức của hơn 6.000 thanh niên Đất Tổ chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Trong không khí rộn ràng của Ngày hội tòng quân đang đến gần, mỗi tân binh mang theo khát vọng cống hiến, nguyện đem sức trẻ viết tiếp truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với quê hương cội nguồn dân tộc.

Khí thế rộn ràng, viết tiếp truyền thống gia đình

Trong lá đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), thanh niên Đào Quốc Trung, khu 2, phường Vân Phú bày tỏ: Là công dân Việt Nam đến tuổi thực hiện NVQS, nhận thức sâu sắc về truyền thống hào hùng của dân tộc, ngay khi nhận được thông báo khám tuyển, tôi đã chủ động thu xếp công việc tham gia sơ tuyển. Tôi luôn xem đây là trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, gia đình và xã hội. Tôi mong muốn được phục vụ trong quân đội để rèn luyện bản thân, sống kỷ luật và trưởng thành hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị “Ngày hội tòng quân” năm 2026 tại sân vận động phường Vĩnh Phúc.

Chung quyết tâm ấy, thanh niên Đinh Trường Giang, khu 2, xã Bằng Luân chia sẻ: Thực hiện NVQS và có cơ hội công tác lâu dài trong quân đội là ước mơ của tôi. Vì vậy, khi nhập ngũ, tôi sẽ tích cực học tập, rèn luyện, phát huy thế mạnh của bản thân để đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội, từ nhỏ Nguyễn Hoàng Minh Quang, xã Dân Chủ đã ấp ủ ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính. Sau khi tốt nghiệp THPT, em tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ với mong muốn môi trường quân đội - “trường học lớn” - sẽ giúp mình rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành toàn diện.

Quang tâm sự: Được vào quân đội là ước mơ từ lâu của em. Trước đây, em từng đăng ký dự thi Học viện Biên phòng nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Vì vậy, em lựa chọn nhập ngũ để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, mở ra cơ hội học tập trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Tiến Dũng, bố của Quang cho biết: Khi cháu mong muốn tạm gác việc học để thực hiện NVQS, gia đình hoàn toàn ủng hộ vì cháu đã trưởng thành và có định hướng rõ ràng. Hiện nay, chúng tôi động viên cháu chuẩn bị chu đáo mọi mặt, giữ gìn sức khỏe, nắm chắc thời gian, địa điểm tổ chức Lễ giao, nhận quân để sẵn sàng lên đường.

Những ngày này, khí thế hăng hái của các tân binh lan tỏa trong từng gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ. Với nhận thức thực hiện NVQS vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi công dân, nhiều thanh niên đã tình nguyện lên đường, coi đây là cơ hội quý báu để rèn luyện bản thân và cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước.

Bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng giao quân

Năm 2026, toàn tỉnh được giao 6.095 chỉ tiêu công dân nhập ngũ, trong đó Quân đội 5.350 chỉ tiêu, Công an 745 chỉ tiêu. Đây cũng là năm đầu tiên tiến hành công tác tuyển quân gắn với thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công dân nhập ngũ, Bộ CHQS tỉnh đã hướng dẫn cụ thể, xác định rõ các mốc thời gian sơ tuyển, khám tuyển NVQS; đồng thời, các Ban Chỉ huy PTKV thường xuyên đôn đốc, giám sát. Nhờ đó, công tác tuyển chọn đến nay được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng NVQS, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; lãnh đạo sở, ngành phụ trách địa bàn để tổ chức tốt công tác tuyển quân. Quan điểm của chúng tôi là tuyển quân phải “chắc người”, thực hiện đúng phương châm “tròn khâu”, “3 gặp, 4 công khai”; đồng thời gắn công tác tuyển quân với xây dựng nguồn lực lượng dự bị động viên vững mạnh ở cơ sở.

Hội đồng NVQS xã Thanh Ba trao lệnh và tặng quà cho công dân nhập ngũ.

Theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Trong tổng số thanh niên nhận lệnh, tỷ lệ sức khỏe loại 1 đạt 13,8%, loại 2 đạt 56,35%; có gần 3.900 công dân tốt nghiệp THPT (68,9%); hơn 400 công dân có trình độ đại học, cao đẳng (7,2%); 229 công dân là đảng viên.

Để động viên công dân yên tâm lên đường nhập ngũ, các đoàn thể địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công dân; đồng thời tiến hành rà soát, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho bản thân và thân nhân quân nhân theo đúng quy định.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ tổ chức giao quân vào ngày 4/3, tại 13 điểm. Các Ban Chỉ huy PTKV đã xây dựng kế hoạch, hiệp đồng với các xã, phường về địa điểm tổ chức Lễ giao, nhận quân; chốt quân số, tiêu chuẩn chính trị; phân công cán bộ làm công tác tổ chức; thống nhất phương án đón, tiếp nhận, bàn giao hồ sơ và xử trí các tình huống phát sinh đột xuất. Đồng thời, phối hợp với Công an xây dựng phương án bảo vệ khu vực tổ chức Lễ giao, nhận quân.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Hiện nay, 100% xã, phường đã hoàn thành việc giao lệnh nhập ngũ và quản lý chặt chẽ số công dân đã nhận lệnh. Mọi công tác chuẩn bị tại các điểm giao, nhận quân đã hoàn tất, bảo đảm Lễ giao, nhận quân diễn ra trong không khí phấn khởi, hân hoan - thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Với truyền thống quê hương Đất Tổ Anh hùng, cùng sự động viên, khích lệ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, Lễ giao, nhận quân chắc chắn sẽ diễn ra an toàn, trang trọng, tiếp thêm động lực để thanh niên Đất Tổ vững bước lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ.

Huy Thắng