Lào Cai:

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ tai nạn giao thông đường thủy trên hồ Thác Bà

Ngày 23/2, liên quan vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người chết tại hồ Thác Bà, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam lái tàu Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông".

Các lực lượng chức năng tìm kiếm người bị mất tích trong vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà. Ảnh: Thanh Sơn

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21/2, Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển số YB-0876H chở 22 người di chuyển hướng từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Khi đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển số YB0919 do Nguyễn Văn Thâm, sinh năm 1984, trú tại xã Cảm Nhân di chuyển từ hướng xã Lục Yên về xã Yên Bình. Hậu quả, tàu chở khách bị chìm, 6 người tử vong.

Triệu Văn Nội tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Quá trình điều tra xác định, Triệu Văn Nội đã có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người), điều khiển động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn, vi phạm Luật giao thông đường thủy nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”, quy định tại khoản 3 Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

