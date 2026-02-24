Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Lào Cai:

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ tai nạn giao thông đường thủy trên hồ Thác Bà

Ngày 23/2, liên quan vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người chết tại hồ Thác Bà, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam lái tàu Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông".

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ tai nạn giao thông đường thủy trên hồ Thác Bà

Các lực lượng chức năng tìm kiếm người bị mất tích trong vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà. Ảnh: Thanh Sơn

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21/2, Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển số YB-0876H chở 22 người di chuyển hướng từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Khi đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển số YB0919 do Nguyễn Văn Thâm, sinh năm 1984, trú tại xã Cảm Nhân di chuyển từ hướng xã Lục Yên về xã Yên Bình. Hậu quả, tàu chở khách bị chìm, 6 người tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ tai nạn giao thông đường thủy trên hồ Thác Bà

Triệu Văn Nội tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Quá trình điều tra xác định, Triệu Văn Nội đã có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người), điều khiển động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn, vi phạm Luật giao thông đường thủy nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”, quy định tại khoản 3 Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Lào cai giao thông đường thủy Cơ quan cảnh sát điều tra Vụ tai nạn Vi phạm quy định Phương tiện Triệu Chở quá số người quy định khởi tố bắt tạm giam Khởi tố bị can
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ bình yên trên sóng nước mùa lễ hội

Giữ bình yên trên sóng nước mùa lễ hội
2026-02-23 12:42:00

baophutho.vn Lễ hội đầu Xuân năm 2026 tại khu vực lòng hồ sông Đà, trọng tâm là đền Chúa Thác Bờ, diễn ra từ đầu tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch, thu...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long