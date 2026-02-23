Quốc phòng - An ninh
Hơn 1.900 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Theo thông tin từ Bộ CHQS tỉnh, đến thời điểm này, 100% Ban CHQS cấp xã trên địa bàn đã hoàn thành việc trao lệnh gọi nhập ngũ năm 2026 cho công dân trúng tuyển; trong đó có hơn 1.900 công dân viết đơn tình nguyện.

Năm 2026, toàn tỉnh được giao hơn 6.000 chỉ tiêu tuyển chọn, trong đó Quân đội hơn 5.300 chỉ tiêu, Công an hơn 700 chỉ tiêu. Đến nay, 100% công dân thuộc diện nhập ngũ đã nhận lệnh theo quy định.

Hơn 1.900 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Hội đồng NVQS phường Vân Phú trao lệnh nhập ngũ cho công dân trúng tuyển NVQS năm 2026.

Qua phân loại sức khỏe, toàn tỉnh có 13,8% công dân đạt loại 1; 56,35% công dân đạt loại 2. Về trình độ học vấn, có gần 3.900 công dân tốt nghiệp THPT (68,9%); hơn 400 công dân có trình độ đại học, cao đẳng (7,2%).

Hơn 1.900 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Ban CHQS phường Phong Châu thăm hỏi, động viên gia đình có công dân trên địa bàn viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm nay là tinh thần xung phong, tự nguyện của thanh niên. Trong tổng số công dân nhận lệnh, có hơn 1.900 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, chiếm 33,76%; 229 công dân là đảng viên, chiếm 4,07%, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của tuổi trẻ địa phương.

Lễ giao lệnh gọi nhập ngũ được các địa phương tổ chức trang trọng, chu đáo. Chủ tịch Hội đồng NVQS các xã, phường, thị trấn trực tiếp trao lệnh và tặng quà động viên gia đình và công dân trúng tuyển, tạo khí thế phấn khởi, giúp thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

