Sau Tết, hãy bắt đầu giảm cân bằng 6 nhóm thực phẩm này

Sau những ngày Tết ăn uống “thả ga” với bánh chưng, giò mỡ và đồ ngọt, để bắt đầu hành trình giảm cân một cách khoa học hãy ưu tiên ăn những thực phẩm dưới đây:

1. Ăn rau lá xanh đậm để tăng chất xơ hỗ trợ giảm cân

Rau lá xanh đậm rất giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa vừa cung cấp dinh dưỡng vừa như chiếc chổi “quét” giúp làm sạch đường ruột sau những bữa cỗ nặng nề, hỗ trợ mục tiêu giảm cân sau Tết.

Ưu tiên: Cải bó xôi (rau bina), bông cải xanh, rau muống, xà lách... cung cấp lượng lớn chất xơ giúp đẩy nhanh chất thải ra khỏi cơ thể và tạo cảm giác no ảo.

2. Chọn tinh bột hấp thu chậm

Nên thay thế gạo nếp và tinh bột trắng bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt chứa tinh bột hấp thu chậm để ổn định đường huyết.

Ưu tiên: Gạo lứt, yến mạch... Những thực phẩm này giữ mức insulin ổn định, ngăn chặn cơn thèm đường thường xuất hiện sau những ngày quen ăn mứt Tết.

Bữa sáng là thời điểm lý tưởng ăn yến mạch để giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng. Nghiên cứu cho thấy, những người ăn yến mạch vào bữa sáng cảm thấy no lâu hơn và tiêu thụ ít calo hơn vào bữa trưa so với những người ăn các loại thực phẩm khác vào bữa sáng.

Ăn yến mạch vào bữa sáng giúp giảm cân hiệu quả.

3. Ăn thực phẩm giàu protein nạc để duy trì cơ bắp

Đừng cắt bỏ hoàn toàn đạm (protein) vì chúng ta sẽ bị mất cơ và nhanh đói. Nên chuyển sang các nguồn đạm nạc ít chất béo bão hòa. Ăn protein nạc giúp duy trì cơ bắp, khiến cơ thể trông thon gọn và săn chắc hơn thay vì chỉ giảm nước.

Thực phẩm giàu protein thường có hiệu ứng nhiệt cao hơn so với carbohydrate và chất béo. Sự tăng cường trao đổi chất từ protein được gọi là sinh nhiệt. Quá trình sinh nhiệt này buộc cơ thể phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa và chuyển hóa đạm, cơ thể sẽ đốt cháy nhiều calo hơn.

Ưu tiên: Ức gà, cá, trứng, đậu phụ... giúp tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân tốt hơn.

4. Chọn trái cây mọng nước giàu vitamin C và chất xơ hòa tan

Bưởi, cam, chanh: Giàu vitamin C và chứa các enzyme giúp gan chuyển hóa chất béo tốt hơn. Ăn bưởi cũng giúp giảm cân hiệu quả hơn nhờ khả năng kiểm soát insulin.

Táo: Chứa pectin (chất xơ hà tan) giúp no lâu và giảm cảm giác thèm ăn vặt. Chất xơ trong táo làm chậm quá trình hấp thụ đường, ngăn chặn tình trạng insulin tăng vọt, nguyên nhân chính gây tích tụ mỡ thừa. Acid hữu cơ trong táo hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn.

Để tận dụng tối đa chất xơ và chất dinh dưỡng thực vật trong táo, nên chọn loại táo hữu cơ được trồng theo tiêu chuẩn an toàn và nên ăn táo tươi cả vỏ.

5. Ăn thực phẩm lên men để cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột

Sau Tết, hệ vi sinh vật đường ruột thường bị mất cân bằng do rượu bia, đồ ngọt và dầu mỡ. Bổ sung thực phẩm lên men cung cấp cho đường ruột những vi khuẩn có lợi. Đây là cách tốt để cân bằng hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa.

Khi đường ruột khỏe mạnh giúp hỗ trợ trao đổi chất, hàng rào bảo vệ vững chắc sẽ ngăn chặn độc tố giúp các tế bào nhạy cảm hơn với insulin, từ đó ưu tiên đốt cháy năng lượng thay vì tích trữ mỡ.

Ưu tiên: Sữa chua nguyên chất không đường, sữa chua Hy Lạp, Kefir, kim chi, trà kombucha...

Chọn sữa chua nguyên chất không đường để hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân.

6. Uống trà xanh để thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo

Một số nghiên cứu cho thấy, trà xanh chứa các hợp chất có thể giúp giảm cân và giảm mỡ bằng cách tăng cường trao đổi chất và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Các catechin trong trà xanh, đặc biệt là EGCG, thúc đẩy quá trình trao đổi chất theo nhiều cách bao gồm: giảm quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất béo và protein, thúc đẩy phân giải chất béo đồng thời ức chế sản sinh chất béo.

Uống trà xanh vào buổi sáng (sau bữa ăn sáng khoảng 1 giờ) giúp tăng sự tỉnh táo, hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy trao đổi chất giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn.

Theo suckhoedoisong.vn