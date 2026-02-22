6 lời khuyên thiết yếu để hạ huyết áp, theo hướng dẫn mới

Lần đầu tiên kể từ năm 2017, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) và Trường Cao đẳng Tim mạch Hoa Kỳ đã cập nhật hướng dẫn giúp những người bị tăng huyết áp giảm chỉ số huyết áp của mình.

“Những cập nhật năm 2025 thể hiện sự tích lũy thêm bằng chứng mới, mang đến cho mọi người cơ hội tốt hơn để có cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh hơn”, Tiến sĩ Daniel W. Jones, hiệu trưởng kiêm giáo sư danh dự của Trường Y thuộc Trung tâm Y tế Đại học Mississippi và Chủ tịch Ủy ban soạn thảo hướng dẫn giúp những người bị tăng huyết áp giảm chỉ số huyết áp, cho biết.

Các chỉ số đo huyết áp vẫn giữ nguyên trong hướng dẫn mới

Việc biết chỉ số huyết áp của mình là rất cần thiết.

Mức huyết áp bình thường, cao được đo bằng máy đo huyết áp vẫn giữ nguyên như sau:

Huyết áp bình thường: Dưới 120/80 mmHg. Huyết áp ở mức cảnh báo (tiền tăng huyết áp): Từ 120 - 129/80 mmHg. Huyết áp cao: Từ 130/80 mmHg trở lên.

Đối với những người bị huyết áp cao, đây là sáu điểm chính cần lưu ý từ hướng dẫn mới:

1. Bắt đầu dùng thuốc sớm hơn

Các hướng dẫn mới khuyên các bác sĩ nên kê đơn thuốc cho bệnh nhân huyết áp cao sớm hơn, đặc biệt nếu việc thay đổi lối sống trong ba đến sáu tháng không làm giảm chỉ số huyết áp của họ.

Theo TS. Jones, một lý do quan trọng để hành động nhanh chóng là nghiên cứu mới đã xác nhận rằng huyết áp cao cũng là một yếu tố gây suy giảm nhận thức.

Ngay cả khi bạn bắt đầu dùng thuốc huyết áp, bác sĩ vẫn sẽ khuyến khích bạn duy trì những thói quen lành mạnh như tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống cân bằng - theo TS. Scott Jerome, Giám đốc Dịch vụ Ngoại trú và Tiếp cận Cộng đồng về Y học Tim mạch tại Trường Y Đại học Maryland.

2. Giảm lượng muối tiêu thụ hơn nữa

Giống như hướng dẫn cũ, bản cập nhật vẫn khuyến cáo hạn chế lượng natri xuống dưới 2.300 mg mỗi ngày (khoảng một thìa cà phê muối) và hướng tới mục tiêu không quá 1.500 mg mỗi ngày.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyên nên kiểm tra nhãn thực phẩm vì người lớn ở Mỹ chủ yếu tiêu thụ natri từ thực phẩm đóng gói và thực phẩm tại nhà hàng. Nhiều chuỗi nhà hàng cũng niêm yết hàm lượng natri trực tuyến và tại các nhà hàng, bạn có thể hỏi xem họ có thể giảm lượng muối hoặc phục vụ nước sốt riêng hay không.

Khi nấu ăn tại nhà, hãy thử dùng các chất thay thế muối có chứa kali và bổ sung thêm các thực phẩm giàu kali như chuối, rau bina, nấm, dưa lưới.

3. Cố gắng bỏ hoặc hạn chế uống rượu

Các hướng dẫn mới khuyến cáo nên kiêng rượu. Đối với những người có uống rượu, lời khuyên là không nên uống quá hai ly mỗi ngày đối với nam giới và không quá một ly mỗi ngày đối với nữ giới.

Một đánh giá năm 2023 về bảy nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hypertension cho thấy rằng mỗi đồ uống có cồn bổ sung có thể làm tăng huyết áp theo thời gian, ngay cả ở những người không bị huyết áp cao.

4. Quản lý căng thẳng

Căng thẳng có liên quan đến bệnh tim. Các hướng dẫn khuyên nên tập thể dục và kết hợp các kỹ thuật giảm căng thẳng như yoga, hít thở sâu và thiền.

Giống như hướng dẫn năm 2017, bản cập nhật vẫn khuyến nghị 75 - 150 phút tập thể dục mỗi tuần, bao gồm các hoạt động aerobic như đi bộ nhanh và tập luyện sức mạnh với dây kháng lực hoặc tạ.

5. Giảm ít nhất 5% trọng lượng cơ thể

Các hướng dẫn mới khuyến nghị người lớn thừa cân hoặc béo phì nên giảm ít nhất 5% trọng lượng cơ thể. Hãy trao đổi với bác sĩ về việc thay đổi chế độ ăn uống, sử dụng thuốc giảm cân hoặc phẫu thuật giảm cân.

6. Áp dụng chế độ ăn DASH

Hướng dẫn năm 2025 tiếp tục khuyến khích chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt là chế độ ăn DASH, tập trung vào việc giảm lượng muối và tăng cường rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, các loại hạt, các sản phẩm từ sữa ít béo hoặc không béo, thịt gia cầm và cá.

Hãy biết chỉ số huyết áp của bạn

Theo TS. Allen Taylor, chủ nhiệm khoa Tim mạch tại Viện Tim mạch và Mạch máu MedStar ở Washington, DC, việc biết chỉ số huyết áp của mình là rất cần thiết để hưởng lợi từ những hướng dẫn cập nhật này nhưng quá nhiều người không biết điều đó.

TS. Taylor khuyên bạn nên có máy đo huyết áp tại nhà, chia sẻ kết quả đo huyết áp của mình với bác sĩ trong các lần khám bệnh và báo cáo bất kỳ thay đổi nào để xem liệu có cần điều chỉnh thêm cả về lối sống và thuốc men hay không.

