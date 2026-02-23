Giải cứu làn da “break-out” do ăn ngủ thất thường dịp Tết

Làm sạch kép, giảm đường sữa, kiểm soát căng thẳng và tuyệt đối không nặn mụn là những nguyên tắc “vàng” để giải cứu làn da bùng phát mụn sau kỳ nghỉ Tết.

“Break-out” trong da liễu chỉ tình trạng làn da đang bình thường bỗng nổi mụn ồ ạt trong thời gian rất ngắn. Mụn có thể xuất hiện khắp mặt, thậm chí lan nhanh xuống cổ và lưng. Hiện tượng này xảy ra cả với những người trước đây ít bị mụn, ngầm báo hiệu hàng rào bảo vệ da đang tổn thương nghiêm trọng hoặc nội tiết tố trong cơ thể bị rối loạn. Đây là tình trạng nhiều người gặp do tiệc tùng kéo dài, thức khuya và tiêu thụ nhiều thức ăn dầu mỡ, cay nóng dịp Tết.

Theo BS.CK1 Đào Trọng Nghĩa, Phòng khám Da liễu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, có 4 nguyên nhân chính kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh trong dịp lễ. Đầu tiên là áp lực mua sắm, tổ chức các buổi gặp gỡ làm tăng nồng độ cortisol gây viêm. Kế đến, chế độ ăn nhiều đường làm tăng insulin, trong khi rượu bia gây mất nước trầm trọng cho da. Thức khuya, sinh hoạt đảo lộn cùng thói quen lơ là tẩy trang khi trang điểm dày khiến lỗ chân lông bít tắc hoàn toàn.

Có thể nhận biết tình trạng này khi mụn mọc ồ ạt chỉ sau một đêm. Vùng da nổi mụn thường đỏ ửng, kích ứng, ngứa châm chích và đổ dầu nhiều hơn hẳn bình thường.

Những chuyến du xuân dưới nắng, sinh hoạt đảo lộn ngày Tết có thể khiến làn da bị ảnh hưởng. Ảnh: An Minh

Cách khắc phục hiệu quả sau kỳ nghỉ

Duy trì quy trình chăm sóc da hàng ngày

Dù mệt mỏi đến đâu sau các buổi tiệc, cần áp dụng phương pháp làm sạch kép để loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, có độ pH cân bằng ở mức 5.5. Đừng quên tẩy tế bào chết nhẹ nhàng 2-3 lần mỗi tuần để ngăn ngừa tích tụ cặn bẩn.

Bắt buộc sử dụng kem dưỡng ẩm cho cả sáng và tối, kể cả với làn da dầu, nhằm phục hồi hàng rào bảo vệ da. Nên ưu tiên dạng gel hoặc lotion thấm nhanh chứa B5, HA hoặc Ceramide. Tuyệt đối không đi ngủ khi chưa tẩy trang, nhớ thoa kem chống nắng vào ban ngày và chiết sản phẩm ra các chai dung tích nhỏ để tiện mang theo khi du xuân.

Kiểm soát chế độ dinh dưỡng

Bổ sung nhiều rau xanh và trái cây tươi để cung cấp chất chống oxy hóa. Uống đủ 2-2,5 lít nước lọc mỗi ngày để hỗ trợ gan thận thải độc, đồng thời xen kẽ uống nước lọc khi dùng đồ ngọt hay rượu bia. Cần tránh ăn vặt bánh kẹo liên tục trong ngày và cố gắng cắt giảm đường cùng sữa động vật trong khoảng 1-2 tuần sau Tết.

Giảm thiểu căng thẳng và ngủ đủ giấc

Kiểm soát căng thẳng giúp hạn chế gia tăng cortisol. Có thể thực hành hít thở sâu, thiền, hoặc dành ra những khoảng nghỉ ngắn. Hãy cố gắng duy trì giờ đi ngủ đều đặn trước 23h, giữ cho phòng ngủ tối, mát và yên tĩnh. Lên kế hoạch trước để tránh lịch trình quá tải cũng sẽ giúp tinh thần và làn da được thư giãn.

Xử lý mụn sớm và tuyệt đối không nặn

Ngay khi xuất hiện dấu hiệu mụn đầu tiên, hãy sử dụng các sản phẩm chấm mụn chứa BHA hoặc benzoyl peroxide để giảm viêm. Tuyệt đối không được bóp hoặc nặn mụn vì hành động này làm vi khuẩn lan rộng, tăng viêm, gây thâm sẹo và kéo dài thời gian lành da.

Phục hồi da theo thời tiết

Sau kỳ nghỉ, có thể đặt lịch chăm sóc da chuyên nghiệp để làm sạch sâu lỗ chân lông. Nếu di chuyển đến vùng khí hậu lạnh, không khí khô và hệ thống sưởi có thể làm da mất độ ẩm, nứt nẻ. Hãy sử dụng kem dưỡng ẩm giàu dưỡng chất, không gây bít tắc lỗ chân lông (non-comedogenic). Tránh dùng các sản phẩm làm sạch quá mạnh và chỉ nên tắm bằng nước ấm.

Khi nào cần đi gặp bác sĩ?

Nên gặp bác sĩ da liễu nếu mụn viêm xuất hiện nhiều, gây đau đớn, lan nhanh hoặc da có dấu hiệu nhiễm trùng mưng mủ, để lại thâm sẹo. Nếu tình trạng “break-out” kéo dài sau Tết và đã áp dụng các biện pháp chăm sóc tại nhà trong 1 đến 2 tuần mà không cải thiện, hãy gặp bác sĩ để điều trị chuyên sâu như dùng thuốc uống hoặc chiếu đèn nhằm kiểm soát tình trạng kịp thời.

