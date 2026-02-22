11 ca tử vong do pháo nổ trong 8 ngày Tết

Bộ Y tế ghi nhận 338 ca khám, cấp cứu do pháo nổ hoặc chất nổ, trong đó 11 người tử vong trong 8 ngày nghỉ Tết.

So với cùng kỳ Tết năm ngoái, số ca khám, cấp cứu do pháo nổ, chất nổ giảm song số ca tử vong tăng, theo báo cáo của Bộ Y tế hôm 21/2. Ngoài ra, Bộ Y tế ghi nhận 61 trường hợp khám, cấp cứu nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, 3 ca tử vong.

Dù số ca giảm, thương tích do pháo vẫn rất nghiêm trọng, gây tổn thương nặng nề cho nạn nhân như mất ngón tay, mù mắt, mất sức lao động, hoặc tử vong. Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai liên tiếp phẫu thuật cấp cứu nhiều bệnh nhân vỡ nhãn cầu, dập nát hốc mắt và chấn thương sọ não do pháo nổ dịp Tết.

Như người đàn ông 45 tuổi, ở Hải Phòng, nhập viện trong tình trạng tổn thương cả hai mắt, dập não và xuất huyết dưới màng cứng do tự đốt pháo. Một bé trai 10 tuổi ở Hà Nội bị xuất huyết nội nhãn trầm trọng do nhặt pháo chưa nổ hết để đốt lại.

Bệnh nhân cấp cứu dịp Tết tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thu Trang

Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 28 ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ (pháo hoa, pháo tự chế); 5 ca cấp cứu do tai nạn vũ khí, vật liệu tự chế trong dịp Tết. BSCKII Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Phó Trưởng tua trực cấp cứu mùng 5 Tết, cho hay tai nạn do pháo nổ đa phần đều là người trẻ, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, tổn thương mắt, chi thể, đặc biệt là hai bàn tay.

“Tai nạn do pháo nổ để lại di chứng nặng nề như mù mắt, cụt chi, chấn thương vùng mặt cổ, nhưng Tết năm nào cũng tiếp nhận những người trẻ đa chấn thương do pháo”, bác sĩ Tuấn Anh nói, thêm rằng có những trường hợp bác sĩ nỗ lực hết sức vẫn khó có thể cứu được đôi bàn tay toàn vẹn cho bệnh nhân, trong khi người bệnh đang ở tuổi lao động, còn cả tương lai phía trước.

Ngoài tai nạn pháo nổ, Bộ Y tế cho biết lũy kế trong 8 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế khám hơn 25.300 lượt nghi do tai nạn giao thông, trong đó 163 ca tử vong. Các cơ sở y tế tiếp nhận 607 ca rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn; gần 1.200 ca sốt xuất huyết; 809 trường hợp tay chân miệng; 76 ca sởi; không ghi nhận trường hợp mắc bạch hầu và liên cầu lợn.

