Xử lý 2.639 trường hợp vi phạm trật tự ATGT trong 5 ngày nghỉ Tết

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 14/2 đến ngày 18/2), toàn tỉnh xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, đều là tai nạn đường bộ, làm 12 người chết và 6 người bị thương.

Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh điều tiết, phân thồng giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện đi qua cầu phao sông Lô.

Các vụ tai nạn xảy ra tại xã Nguyệt Đức (2 vụ); các xã Bình Tuyền, Yên Lạc, An Nghĩa, Vĩnh Chân, Vạn Xuân, Đan Thượng, Yên Trị, Tam Đảo, Sông Lô, Văn Miếu, Lương Sơn, Hoàng An, Kim Bôi, mỗi địa phương xảy ra 1 vụ.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 2.639 trường hợp vi phạm; tổng số tiền phạt trên 7,05 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tước giấy phép lái xe 29 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 320 trường hợp; tạm giữ 733 phương tiện.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT lập các điểm hỗ trợ giúp đỡ người dân về quê ăn Tết và trở lại nơi làm việc.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Vi phạm quy định về mũ bảo hiểm 613 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 584 trường hợp; vi phạm tốc độ 262 trường hợp; vi phạm phần đường, làn đường 47 trường hợp; tránh, vượt sai quy định 291 trường hợp; chuyển hướng sai quy định 197 trường hợp...

Trong 5 ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý 584 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách với các hành vi như: Chở quá số người quy định; chở hàng hóa trong khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải; vi phạm quy định về tốc độ.

Đồng thời, mong người dân cung cấp thông tin phản ánh vi phạm của xe khách để lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại sau Tết.

Quỳnh Chi