Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xử lý 2.639 trường hợp vi phạm trật tự ATGT trong 5 ngày nghỉ Tết

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 14/2 đến ngày 18/2), toàn tỉnh xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, đều là tai nạn đường bộ, làm 12 người chết và 6 người bị thương.

Xử lý 2.639 trường hợp vi phạm trật tự ATGT trong 5 ngày nghỉ Tết

Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh điều tiết, phân thồng giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện đi qua cầu phao sông Lô.

Các vụ tai nạn xảy ra tại xã Nguyệt Đức (2 vụ); các xã Bình Tuyền, Yên Lạc, An Nghĩa, Vĩnh Chân, Vạn Xuân, Đan Thượng, Yên Trị, Tam Đảo, Sông Lô, Văn Miếu, Lương Sơn, Hoàng An, Kim Bôi, mỗi địa phương xảy ra 1 vụ.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 2.639 trường hợp vi phạm; tổng số tiền phạt trên 7,05 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tước giấy phép lái xe 29 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 320 trường hợp; tạm giữ 733 phương tiện.

Xử lý 2.639 trường hợp vi phạm trật tự ATGT trong 5 ngày nghỉ Tết

Cùng với tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT lập các điểm hỗ trợ giúp đỡ người dân về quê ăn Tết và trở lại nơi làm việc.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Vi phạm quy định về mũ bảo hiểm 613 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 584 trường hợp; vi phạm tốc độ 262 trường hợp; vi phạm phần đường, làn đường 47 trường hợp; tránh, vượt sai quy định 291 trường hợp; chuyển hướng sai quy định 197 trường hợp...

Xử lý 2.639 trường hợp vi phạm trật tự ATGT trong 5 ngày nghỉ Tết

Trong 5 ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý 584 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách với các hành vi như: Chở quá số người quy định; chở hàng hóa trong khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải; vi phạm quy định về tốc độ.

Đồng thời, mong người dân cung cấp thông tin phản ánh vi phạm của xe khách để lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại sau Tết.

Quỳnh Chi


Quỳnh Chi

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công an tỉnh Phú Thọ Chở quá số người quy định Lực lượng chức năng Tước giấy phép lái xe Vi phạm quy định Cảnh sát giao thông Nghỉ tết nguyên đán Vi phạm nồng độ cồn Lực lượng csgt An toàn giao thông
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tự hào nữ chiến sỹ Trường Sơn đất Tổ

Tự hào nữ chiến sỹ Trường Sơn đất Tổ
2026-02-20 08:05:00

baophutho.vn Phú Thọ - Ðất Tổ Vua Hùng linh thiêng nguồn cội. Miền đất Trung du “Rừng cọ đồi chè” - một miền quê gắn với bao dấu ấn truyền thống “Dựng nước...

Mùa xuân trong doanh trại

Mùa xuân trong doanh trại
2026-02-17 18:25:00

baophutho.vn Dịp Tết, mời quý vị cùng tới thăm Trung đoàn 165, Sư đoàn 321, Quân đoàn 12. Mùa Xuân đã về đến doanh trại, với những người lính.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long