Quyết liệt bảo đảm an toàn giao thông để Tết trọn niềm vui

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, trong 3 ngày đầu năm mới, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã ra quân kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn trên tất cả các tuyến, địa bàn. Các tổ công tác tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, đua xe, lạng lách, đánh võng... nhằm giảm thiểu nguy cơ TNGT do lái xe sử dụng rượu bia, chất kích thích.

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là quy định “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Lực lượng CSGT ra quân kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, đua xe, lạng lách, đánh võng...

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cùng ý thức chấp hành của người dân, trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, các tuyến đường thông suốt. Tại các nút giao thông trọng điểm, hệ thống đèn tín hiệu giao thông hoạt động ổn định, không xảy ra sự cố. Người dân tham gia giao thông cơ bản chấp hành tốt hiệu lệnh đèn tín hiệu, đi đúng làn đường, không xảy ra tình trạng ùn tắc hay va chạm giao thông.

Dự báo trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, lưu lượng phương tiện sẽ gia tăng khi người dân quay trở lại nơi làm việc, học tập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tự giác chấp hành luật giao thông để niềm vui ngày xuân được trọn vẹn, bình yên trên mỗi hành trình.

Đinh Vũ