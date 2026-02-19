Khởi tố vụ án giết người tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Ngày 19/2, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin chính thức về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Nghi Sơn vào tối 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h45 ngày 18/2/2026, tại gia đình ông L.T.H. (sinh năm 1974), trú tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, xảy ra vụ nghi sử dụng vật liệu nổ tự chế tại khu vực phòng khách, khiến 10 người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và tổ chức điều tra, làm rõ vụ án.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá có mặt tại hiện trường chỉ đạo xác minh, điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh nguyên nhân, động cơ gây án; tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ; rà soát các đối tượng liên quan; đồng thời triển khai các biện pháp nắm tình hình.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Kiều Văn Thanh (sinh năm 1972), trú tại tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn, là đối tượng nghi vấn ném vật liệu nổ vào nhà ông H. Sau đó, người này được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát, thuộc tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm rõ toàn bộ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết liên quan của vụ án.

Sau khi trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, Thiếu tướng Tô Anh Dũng cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để kịp thời cứu chữa và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân.

Theo cand.com.vn