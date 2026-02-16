Cánh tay nối dài giữ bình yên cơ sở

Trong những ngày cuối năm, khi từng con đường làng rực rỡ cờ hoa, hương Xuân lan tỏa khắp thôn xóm, không khí Tết rộn ràng gõ cửa mỗi gia đình thì ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an xã vẫn lặng thầm bám cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) để Nhân dân đón Tết an toàn, trọn vẹn.

Công an xã Tân Mai tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

Bám địa bàn để giữ bình yên

Vào hồi 8 giờ ngày 7/1/2026, tại bến xe khách trung tâm phường Hòa Bình, Công an phường Hòa Bình phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đinh Hải Hậu (sinh năm 2004, trú tại xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn) có dấu hiệu tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm 4 hộp pháo dạng khối trụ hình vuông, kích thước khoảng 14x14cm, bên ngoài bọc màu vàng, đỏ, có chữ tiếng nước ngoài, kèm dây ngòi cháy màu xanh lá cây với tổng trọng lượng khoảng 6,45 kg. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên tại tỉnh Lạng Sơn từ một người đàn ông không quen biết, sau đó mang xuống địa bàn phường Hòa Bình với mục đích để sử dụng. Công an phường Hòa Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Hải Hậu để điều tra, làm rõ hành vi “tàng trữ hàng cấm (pháo)” theo quy định tại Điều 191, Bộ luật Hình sự.

Trung tá Bùi Lê Sơn - Trưởng Công an phường Hòa Bình cho biết: Thời điểm giáp Tết các loại tội phạm, vi phạm pháp luật dễ phát sinh, nhất là trộm cắp, cờ bạc, sử dụng pháo trái phép, mâu thuẫn do rượu, bia. Vì vậy, Công an cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm, phân công cán bộ bám sát từng khu dân cư, từng đối tượng, kết hợp tuần tra ban đêm và tuyên truyền trực tiếp đến người dân. Lợi thế lớn nhất của Công an cấp xã là gần dân, nắm rõ địa bàn. Mọi thông tin từ Nhân dân đều được tiếp nhận, xử lý kịp thời, không để phát sinh điểm nóng.

Cánh tay nối dài nơi cơ sở

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Công an xã Thượng Cốc đã phản ứng kịp thời với một nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện mâu thuẫn, chuẩn bị ẩu đả, kịp thời ngăn chặn và giải tán nhóm đối tượng, không để xảy ra vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến ANTT địa phương.

Không chỉ xử lý tình huống tại chỗ, Công an xã còn đi sâu vào công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại xã Tân Lạc, Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, kết hợp các biện pháp phòng ngừa để tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người dân.

Sau khi được kiện toàn theo hướng chính quy, lực lượng Công an xã đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” đắc lực của Công an tỉnh trong công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở. Gần dân, sát dân, hiểu dân, đó chính là lợi thế lớn nhất của Công an xã, đặc biệt trong thời điểm giáp Tết, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại, lễ hội diễn ra sôi động, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT.

Không quản ngày đêm, mưa nắng, lực lượng Công an xã luôn có mặt kịp thời tại những “điểm nóng”, những vụ việc phức tạp phát sinh ở cơ sở. Nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nếu không được giải quyết sớm có thể dẫn đến khiếu kiện kéo dài, thậm chí vi phạm pháp luật nghiêm trọng... đã được Công an xã chủ động nắm bắt, phối hợp xử lý ngay từ đầu, góp phần giữ vững ANTT địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã còn là nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình tự quản về ANTT như “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và ANTT”, “Camera an ninh”, “Cổng trường an toàn giao thông”... được Công an xã tham mưu xây dựng, duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Thông qua việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, Công an xã đã tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của quần chúng Nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Điểm tựa vững chắc của Nhân dân

Công an xã Cao Sơn tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Công an xã còn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân. Nhiều vụ việc nhỏ được hòa giải ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng đã góp phần giữ vững ổn định ANTT.

Khi nhiều gia đình sum họp, chuẩn bị đón năm mới thì với cán bộ, chiến sĩ Công an xã, Tết lại là thời điểm công việc nhiều hơn, áp lực hơn. Trực 100% quân số, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh, đảm bảo cho Nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, lành mạnh - đó là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi chiến sĩ công an cơ sở.

Đại tá Lâm Văn Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: “Công an xã chính quy là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò then chốt trong bảo đảm ANTT tại cơ sở. Dịp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã tăng cường bám địa bàn, phát huy vai trò “cánh tay nối dài” trong giữ gìn bình yên cho Nhân dân. Thời gian tới, lực lượng Công an xã sẽ tiếp tục được củng cố, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở”.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu Công an xã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm ANTT, thì ở đó tình hình an ninh được giữ vững, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Mùa Xuân mới đang về trên quê hương. Giữa sắc đào, sắc mai rực rỡ và nhịp sống rộn ràng đón Tết, những bước chân thầm lặng của lực lượng Công an xã vẫn miệt mài trên từng nẻo đường. Chính sự tận tụy, trách nhiệm ấy đã và đang góp phần gìn giữ trọn vẹn bình yên cho mỗi mùa Xuân của Nhân dân.

Đinh Thắng