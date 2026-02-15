Quyết liệt ra quân, bảo đảm cho Nhân dân đón Tết an toàn

Là địa bàn có kinh tế phát triển, dân cư đông, hoạt động giao thương sôi động, mỗi dịp cuối năm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Tề Lỗ luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm về ma túy, cờ bạc, tàng trữ, buôn bán hàng cấm; tình trạng mua bán, sử dụng pháo trái phép, chế tạo và tàng trữ hung khí tự chế cũng diễn biến khó lường. Trước thực tế đó, Công an xã Tề Lỗ đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, quyết tâm bảo đảm cho Nhân dân đón Tết an toàn, bình yên.

Công an xã Tề Lỗ triển khai ký cam kết không vi phạm pháp luật đến 100% hộ dân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Xác định bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, lực lượng Công an xã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Mục tiêu cao nhất là giữ vững bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Công an xã đã tham mưu UBND xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cùng vào cuộc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Các nội dung được triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Hệ thống truyền thanh cơ sở được tận dụng tối đa để phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại 28/28 khu dân cư. Nội dung tuyên truyền được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào những hành vi thường phát sinh vi phạm trong dịp Tết.

Cùng với đó, các tổ an ninh trật tự ở cơ sở được giao nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp tuyên truyền và tổ chức cho các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp ký cam kết không tàng trữ, mua bán, sản xuất, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Việc ký cam kết được triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt 100% số hộ dân và đơn vị trên địa bàn.

Công an xã Tề Lỗ tăng cường tuyên truyền người dân không được tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Là một trong những hộ dân ký cam kết, ông Nguyễn Văn Hải chia sẻ: “Trước đây nhiều người còn chủ quan, nghĩ đốt pháo hay tàng trữ vài vật dụng nguy hiểm là chuyện nhỏ. Qua tuyên truyền của lực lượng Công an xã, chúng tôi hiểu rõ hơn hậu quả và quy định của pháp luật. Nhờ đó, tự giác chấp hành, không vì chút vui nhất thời mà vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an toàn của gia đình và cộng đồng.”

Từ nền tảng tuyên truyền sâu rộng, phong trào tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn xã được phát huy hiệu quả. Trong đợt cao điểm, Công an xã đã tiếp nhận 5 trường hợp tự nguyện giao nộp gồm vỏ đầu đạn cối, vỏ đạn bom, súng hơi, ná cao su cải tiến... Nhiều vật dụng có trọng lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đã được thu hồi kịp thời, loại bỏ nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Không chỉ chú trọng phòng ngừa xã hội, Công an xã Tề Lỗ còn tăng cường nắm tình hình, rà soát địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn; tổ chức tuần tra vào các khung giờ cao điểm, nhất là ban đêm. Trong quá trình thực hiện cao điểm, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 thanh thiếu niên tụ tập chế tạo hung khí tự chế từ dao, liềm tại thôn Nhân Lý; kịp thời ngăn chặn, xử lý, răn đe, phòng ngừa hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Một trường hợp sử dụng pháo hoa không đúng quy định đã bị xử phạt hành chính nghiêm minh. Đặc biệt, Công an xã đã phát hiện, khởi tố vụ án tàng trữ 7,530kg pháo nổ trên địa bàn; toàn bộ tang vật được thu giữ, xử lý đúng trình tự pháp luật và cập nhật đầy đủ trên hệ thống quản lý theo quy định.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao đến nay đều đạt 100%. Công an xã đã khởi tố 1 vụ án về pháo; phát hiện, xử lý 1 vụ vi phạm hành chính về pháo; tiếp nhận, thu hồi 5/5 trường hợp vũ khí, vật liệu nổ. Quan trọng hơn là sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, ý thức chấp hành pháp luật được nâng cao; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến vũ khí, pháo trong dịp Tết.

Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, Công an xã Tề Lỗ sẽ tiếp tục quyết liệt ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự trong dịp Tết. Đơn vị bám sát cơ sở, tăng cường tuần tra kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Đồng thời, tiếp tục phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; khuyến khích người dân chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, từ đó, bảo đảm cho Nhân dân đón một mùa Xuân an toàn, lành mạnh.

Lê Minh