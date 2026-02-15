Bình yên trên những tuyến đường

Những ngày cận Tết, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) không chỉ làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt, mà còn chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Thượng tá Ngô Tuấn Dũng - Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh, tình hình TTATGT trước, trong và sau Tết được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến. Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Phòng CSGT đã huy động 100% quân số, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an khác và công an các địa phương, tổ chức tốt công tác chỉ huy, điều khiển giao thông, kịp thời giải quyết sự cố phức tạp, bảo đảm cho Nhân dân đi lại an toàn, thông suốt trên tất cả các tuyến, địa bàn.

Gác lại niềm riêng để giữ trọn niềm vui cho Nhân dân, những ngày trước, trong và sau Tết, các chiến sĩ CSGT luôn căng mình trên từng tuyến đường, giữ cho “mạch máu” giao thông thông suốt. Trung tá Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 cho biết: “Đơn vị phụ trách tuyến giao thông từ địa bàn xã Tam Nông, Thanh Thủy lên xã Tu Vũ và một phần xã Thanh Sơn. Trong dịp Tết, lực lượng CSGT tổ chức trực 24/24 giờ, quán triệt 100% cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm giữ vững TTATGT để Nhân dân yên tâm vui Xuân, đón Tết”.

Do tính chất công việc đặc thù, hầu như cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT không ai có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình. Vào những ngày bắt đầu đợt nghỉ và kết thúc đợt nghỉ Tết, 100% quân số đều túc trực tại đơn vị, các điểm nóng giao thông trong những ngày cao điểm. Với họ, gác lại chuyện riêng để bảo đảm an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết chính là niềm vui, trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thiếu tá Cao Thị Quỳnh Mai - cán bộ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT tâm sự: “Đội có 2 cán bộ nữ. Khi bước chân vào ngành, tôi đã xác định rõ tinh thần trách nhiệm. Dẫu vậy, vào thời khắc giao thừa, không tránh khỏi cảm giác bùi ngùi, nhớ không khí sum vầy bên gia đình. Nhưng rồi rất nhanh, tôi cùng đồng đội lại cuốn vào nhiệm vụ, sẵn sàng gác lại việc nhà để giúp Nhân dân đón Tết trong an bình. Đó cũng là niềm vinh dự, tự hào”.

Chỉ khi lắng nghe, cảm thông mới hiểu, đằng sau vẻ nghiêm nghị thường ngày, những chiến sĩ CSGT có không ít nỗi niềm thầm lặng. Đó là những ngày phơi mình dưới thời tiết khắc nghiệt, những ca trực kéo dài, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào, hoặc chưa bao giờ đứng ngoài trong những đợt ứng cứu khi thiên tai, bão lũ... hay cả những áp lực, căng thẳng không tránh khỏi khi xử lý vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an tỉnh, sau gần 1 tháng ra quân cao điểm bảo đảm TTATGT bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phòng đã bố trí 1.226 tổ, 4.103 ca công tác, với 20.438 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát 235.517 lượt phương tiện. Lập biên bản 14.293 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền hơn 36,3 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, tăng 1.206 trường hợp vi phạm, số tiền phạt tăng hơn 11,1 tỷ đồng. Trong đợt cao điểm, cùng với hướng dẫn, điều tiết giao thông, các đội, trạm giao thông chủ động ứng dụng hệ thống camera giám sát trong xử lý vi phạm; tổ chức tuần tra, kiên quyết xử lý hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; tổ chức trực, ứng trực đảm bảo quân số sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh, dẫn đoàn phục vụ các sự kiện khi có yêu cầu...

Những ngày Tết đang cận kề, trong dòng người tấp nập du Xuân, trên mỗi cung đường, mỗi góc phố, vẫn có những cán bộ, chiến sĩ CSGT lặng thầm làm nhiệm vụ. Họ đang ngày đêm góp phần giữ bình yên cho những tuyến đường, để mùa Xuân đến với mọi nhà trọn vẹn, an lành.

Huy Thắng