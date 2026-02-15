Giải trí
Cách phối đồ đi chơi Tết đơn giản và sang

Váy cape và giày mũi nhọn là một trong những cách giúp bạn tạo vẻ nên ngoài tiểu thư khi du xuân đầu năm.

Ngày mùng một, khi đi thăm họ hàng hay lễ chùa, bạn có thể chọn áo dài kết hợp giày mũi nhọn gót thấp, túi xách đơn giản, cổ điển. Trang phục vừa kín đáo, vừa thể hiện vẻ đẹp trường tồn theo thời gian.

Ở những nơi lạnh, váy len dáng cape là một trong những lựa chọn hấp dẫn. Thiết kế mang phong cách hoàng gia, quý tộc, giúp bạn trông sang mà không cần phải phối thêm món nào cầu kỳ.

Bạn còn có thể thử áo khoác lông, phối váy len ngắn đơn giản, giày loafer và tất cao cổ.

Với áo len cao cổ, để tạo nên vẻ ngoài bắt mắt hơn trong dịp Tết, bạn hãy phối chân váy midi xuyên thấu hoặc ren, sequin. Hãy kết hợp thêm áo khoác dáng dài để giữ ấm và tạo nên vẻ ngoài quyền lực.

Bộ đồ vải tweed kiểu cách cũng là cách mặc đẹp và nhanh gọn, không mất thời gian nghĩ cách phối. Để thu hút hơn, thay vì chọn giày đơn giản, bạn có thể sử dụng bốt cao tới gối, giày cao gót phá cách.

Ở những nơi có khí hậu ôn hòa, mát mẻ, hãy thử đầm lụa tối giản đồng điệu blazer, nhấn bằng túi xách, giày dép ánh kim.

Cũng là đầm lụa, bạn có thể thay blazer bằng khăn lụa quàng qua vai, tạo vẻ ngoài quý phái.

Tết còn là dịp để bạn thoải mái mặc những thiết kế mà thường ngày không dám mặc, như váy sequin. Một bộ đầm sequin dài giúp bạn nổi bật trên phố mà không cần phối thêm món nào. Nếu ngại, hãy phối chân váy ngắn chất liệu này cùng áo lụa thắt nơ.

Đầm dự tiệc dáng chữ A với chi tiết thắt eo, chân váy xòe bồng bềnh dành cho những cô gái chuộng vẻ cổ điển. Hãy phối thêm vòng cổ ngọc trai hoặc bông tai đính đá, giúp diện mạo thêm cuốn hút.

Các cô gái chuộng phong cách nữ tính còn có thêm lựa chọn với đầm ren dài tới gót chân kết hợp giày cùng tông.

Theo vnexpress.net


