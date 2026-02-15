Cách phối đồ đi chơi Tết đơn giản và sang

{title}
{publish}
{head}
Váy cape và giày mũi nhọn là một trong những cách giúp bạn tạo vẻ nên ngoài tiểu thư khi du xuân đầu năm.
Ngày mùng một, khi đi thăm họ hàng hay lễ chùa, bạn có thể chọn áo dài kết hợp giày mũi nhọn gót thấp, túi xách đơn giản, cổ điển. Trang phục vừa kín đáo, vừa thể hiện vẻ đẹp trường tồn theo thời gian.
Ở những nơi lạnh, váy len dáng cape là một trong những lựa chọn hấp dẫn. Thiết kế mang phong cách hoàng gia, quý tộc, giúp bạn trông sang mà không cần phải phối thêm món nào cầu kỳ.
Bạn còn có thể thử áo khoác lông, phối váy len ngắn đơn giản, giày loafer và tất cao cổ.
Với áo len cao cổ, để tạo nên vẻ ngoài bắt mắt hơn trong dịp Tết, bạn hãy phối chân váy midi xuyên thấu hoặc ren, sequin. Hãy kết hợp thêm áo khoác dáng dài để giữ ấm và tạo nên vẻ ngoài quyền lực.
Bộ đồ vải tweed kiểu cách cũng là cách mặc đẹp và nhanh gọn, không mất thời gian nghĩ cách phối. Để thu hút hơn, thay vì chọn giày đơn giản, bạn có thể sử dụng bốt cao tới gối, giày cao gót phá cách.
Ở những nơi có khí hậu ôn hòa, mát mẻ, hãy thử đầm lụa tối giản đồng điệu blazer, nhấn bằng túi xách, giày dép ánh kim.
Cũng là đầm lụa, bạn có thể thay blazer bằng khăn lụa quàng qua vai, tạo vẻ ngoài quý phái.
Tết còn là dịp để bạn thoải mái mặc những thiết kế mà thường ngày không dám mặc, như váy sequin. Một bộ đầm sequin dài giúp bạn nổi bật trên phố mà không cần phối thêm món nào. Nếu ngại, hãy phối chân váy ngắn chất liệu này cùng áo lụa thắt nơ.
Đầm dự tiệc dáng chữ A với chi tiết thắt eo, chân váy xòe bồng bềnh dành cho những cô gái chuộng vẻ cổ điển. Hãy phối thêm vòng cổ ngọc trai hoặc bông tai đính đá, giúp diện mạo thêm cuốn hút.
Các cô gái chuộng phong cách nữ tính còn có thêm lựa chọn với đầm ren dài tới gót chân kết hợp giày cùng tông.
Theo vnexpress.net
Diễn viên 65 tuổi năng nổ trên phim trường Tết, chia sẻ về “gu” chọn kịch bản cùng vai chính đầu tiên sau thời gian dài vắng bóng để chăm sóc cậu con trai bị mắc hội chứng...
Trước thời điểm chính thức khởi chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán, doanh thu vé đặt trước của những bộ phim Tết đã sớm nóng lên và trở thành chủ đề được khán giả bàn tán sôi nổi.
Việc lựa chọn Jack thể hiện nhạc phim 'Nhà ba tôi một phòng' của Trường Giang tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội.
Trước khi chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ, bộ phim điện ảnh “Mùi Phở” đã có buổi công chiếu ra mắt tại Hà Nội, đón nhận nhiều phản hồi tích cực...
Bên cạnh các tiết mục trình diễn đặc sắc, giải Super Bowl cũng là dịp lý tưởng để loạt phim bom tấn được giới thiệu.
Không gian lễ hội là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa - trải nghiệm - du lịch, tạo nên điểm hẹn sôi động giữa lòng Thủ đô dịp Tết Bính Ngọ.
Bảo tàng Louvre lần đầu công bố hình ảnh món trang sức thời Napoleon bị biến dạng sau vụ cướp năm ngoái.