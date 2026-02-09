Hà Nội khai mạc Lễ hội Xuân Bính Ngọ

Không gian lễ hội là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa - trải nghiệm - du lịch, tạo nên điểm hẹn sôi động giữa lòng Thủ đô dịp Tết Bính Ngọ.

Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 đã chính thức khai mạc tại khu vực trường đua F1 (Từ Liêm, Hà Nội), mở ra một không gian Tết quy mô lớn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Với diện tích khoảng 20.000m2, Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 được thiết kế, trang trí công phu, tái hiện sinh động không khí Tết cổ truyền của Hà Nội và nhiều vùng miền trên cả nước. Không gian lễ hội là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa - trải nghiệm - du lịch, tạo nên điểm hẹn sôi động giữa lòng Thủ đô.

Biểu diễn văn nghệ tại ngày khai mạc Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức với mục tiêu vừa tạo không gian vui đón Tết cho nhân dân, vừa kết nối hoạt động văn hóa với xúc tiến thương mại một cách hài hòa, có trọng tâm.

Thông qua lễ hội, thành phố mong muốn tôn vinh giá trị hàng Việt, quảng bá sản phẩm đặc trưng của Thủ đô và các địa phương, đồng thời thể hiện sự quan tâm tới đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong dịp Tết cổ truyền.

Ngay trong tối khai mạc, các khu vực trưng bày, trải nghiệm đã thu hút sự quan tâm của người dân. Lễ hội quy tụ hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đến từ nhiều tỉnh, thành phố, mang đến bức tranh Tết đa sắc màu với các sản phẩm đặc trưng vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ và đặc sản phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết.

Không gian lễ hội được chia thành nhiều khu vực chủ đề như: Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP của Hà Nội; khu giới thiệu sản phẩm đặc trưng các vùng miền; không gian trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống; không gian ẩm thực và sinh vật cảnh, hoa Tết.

Nhiều làng nghề, nghệ nhân tham gia trình diễn, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, góp phần làm sống động không khí lễ hội.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 chú trọng tái hiện và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống thông qua các chương trình nghệ thuật dân gian như hát xẩm, ca trù, rối cạn... cùng không gian quảng bá điểm đến du lịch, văn hóa của Thủ đô.

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội là hành trình “Trải nghiệm Tết xưa”, nơi người dân và du khách được tham gia các trò chơi dân gian quen thuộc như ô ăn quan, bịt mắt bắt đồ, nhảy sạp, đi cầu khỉ, ném vòng... được thiết kế lại theo cách gần gũi, sáng tạo.

Song song đó là chuỗi hoạt động “Khéo tay mừng Tết”, giúp du khách tự tay làm các vật phẩm trang trí như pháo giấy, thiệp chúc mừng, phong bao lì xì, mang không khí Tết truyền thống vào đời sống hiện đại.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động đón Tết Nguyên đán trên địa bàn Hà Nội, góp phần tạo nên không khí xuân rộn ràng, ấm áp, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa truyền thống trong nhịp sống đô thị hiện đại.

Lễ hội diễn ra trong 8 ngày, là điểm đến văn hóa - trải nghiệm dành cho người dân Thủ đô và du khách trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026.

