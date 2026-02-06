Ninh Bình trong MV Secret Garden

Đàn cò rợp trời, bướm lượn trong rừng, những cây chò chỉ hàng nghìn năm tuổi ở Cúc Phương xuất hiện trong MV của nhóm nhạc Na Uy Secret Garden.

Nhóm nhạc nổi tiếng chơi đàn ở quần thể danh thắng Tràng An, rừng Cúc Phương, chùa Bích Động trong MV quay dịp lưu diễn ở Việt Nam.

Trong MV Song From A Secret Garden, hai nghệ sĩ đóng vai lữ khách, đắm chìm vào vẻ đẹp hoang sơ của cảnh quan. Ở phân đoạn cuối, họ chơi đàn trên bè nổi ở Thủy Đình, Tràng An.

Sản phẩm quay tháng 10 năm ngoái, dịp hai nghệ sĩ lần đầu biểu diễn ở Việt Nam. Fionnuala Sherry và Rolf Løvland của nhóm cho biết việc chơi nhạc giữa thiên nhiên mang đến cho họ cảm xúc đặc biệt. Cả hai đều ấn tượng với cảnh núi non, sông nước của Ninh Bình.

Trước khi quay, êkíp khảo sát các địa điểm năm, sáu lần. Theo yêu cầu của Secret Garden, nhà sản xuất chuẩn bị cây đàn piano của thương hiệu lớn, giá vài trăm nghìn USD. Sau đó, họ dùng cần cẩu đưa nhạc cụ ra bè nổi. Để bắt hình ảnh đàn bướm, êkíp thắp đèn sáng thu hút côn trùng. Khi thực hiện MV, họ đặt mục tiêu không xâm hại đến di sản.

Sau khi ra mắt MV, đơn vị sản xuất tặng bản quyền sản phẩm cho lãnh đạo tỉnh, các tập đoàn du lịch, khách sạn, hãng hàng không, các đài truyền hình để lan tỏa hình ảnh đẹp của di sản. Nhóm nhạc cũng đăng MV trên các kênh truyền thông của họ.

MV nằm trong dự án Good Morning Vietnam do báo Nhân Dân khởi xướng, với việc đưa các ban nhạc không lời nổi tiếng đến Việt Nam biểu diễn, quảng bá du lịch Việt. Trước Secret Garden, nghệ sĩ saxophone Kenny G, nhóm nhạc Bond cũng có các hoạt động tương tự.

MV “Song From A Secret Garden”. Video: Nhà sản xuất cung cấp

Secret Garden là bộ đôi gồm pianist, nhà soạn nhạc người Na Uy Rolf Løvland và violist người Ireland Fionnuala Sherry. Nhóm nổi tiếng khi chiến thắng cuộc thi Eurovision 1995 với Nocturne - tác phẩm mang âm hưởng của dòng nhạc Celtic của châu Âu.

Album đầu tay Songs from a Secret Garden (1996) nhanh chóng tạo tiếng vang, đạt chứng nhận đĩa bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, đứng trong bảng Billboard New Age 101 tuần. Nhiều bản nhạc trong album trở thành giai điệu quen thuộc, đi sâu vào đời sống văn hóa Á Đông. Chẳng hạn, Adagio từng được sử dụng trong phim 2046 của đạo diễn Hong Kong Vương Gia Vệ.

You Raise Me Up (nhạc: Rolf Løvland, lời: Brendan Graham) của Secret Garden trở thành ca khúc truyền cảm hứng, được hơn 100 nghệ sĩ cover. Phiên bản của Westlife biến một giai điệu khởi nguồn từ dự án thính phòng trở thành hiện tượng văn hóa nhạc pop, đạt quán quân bảng xếp hạng âm nhạc Anh (2005).

New Age Voice Magazine từng nhận xét: "Trong một thế giới ồn ào, Secret Garden đem đến sự yên lặng cần thiết. Họ là bậc thầy của những giai điệu chữa lành".

Nghệ sĩ violin Fionnuala Sherry của nhóm trong MV. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Ở Việt Nam, âm nhạc của Secret Garden phổ biến từ thập niên 1990, 2000. Hai bản Song from a Secret Garden và Nocturne được sử dụng làm nhạc nền nhiều chương trình phát thanh, truyền hình. Nhiều người yêu thích các tác phẩm của nhóm bởi giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, giúp tinh thần thư giãn.

Theo vnexpress.net