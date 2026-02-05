Xã hội
Linh vật chào đón năm mới Bính Ngọ

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cụm linh vật gồm 5 chú ngựa có hình dáng, màu sắc đẹp mắt, trông khỏe khoắn, dũng mãnh được đặt tại khu vực trước Nhà văn hóa Nghệ thuật tỉnh đang dần được hoàn thiện. Cụm linh vật được bố trí ở vị trí trung tâm chợ hoa Xuân phường Việt Trì, tạo không gian sinh động, góp phần thu hút người dân và du khách đến tham quan, mua sắm đào, quất, đồng thời check-in, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa trong không khí rộn ràng chào đón mùa xuân mới.

Cụm linh vật gồm 5 chú ngựa được đặt trước Nhà văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Màu sắc chủ đạo là nâu cam, vàng đồng trông khỏe khoắn, nổi bật.

Cụm linh vật chưa hoàn thiện nhưng đã có khá đông người đến chiêm ngưỡng, check-in.

Mọi người tranh thủ lưu lại kỷ niệm trong dịp chào đón năm Bính Ngọ.

Người thợ đang tiếp tục hoàn thiện các tiểu cảnh, đồ trang trí xung quanh.

Dưới ánh đèn hắt từ các phía, cụm linh vật trông lung linh, huyền diệu.

Sắc hoa đào làm nổi bật thêm cụm linh vật.

Tư thế của chú ngựa đầu đàn chồm lên phía trước, vó ngựa tung cao thể hiện khát vọng vươn lên.

Những chi tiết nhỏ trang trí làm nổi bật linh vật, báo hiệu năm mới may mắn, tài lộc.

Phương Thanh


