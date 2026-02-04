Chuyến bay Công đoàn sẽ đưa 550 người lao động về quê đón Tết

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chuyến bay Công đoàn dự kiến đưa hơn 550 người lao động về quê đón Tết thông qua 3 chuyến bay chuyên biệt.

Chiều 4-2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh niềm vui sum họp, vẫn còn đó hàng triệu người lao động xa quê, chắt chiu từng đồng, canh từng chuyến đi để mong được trở về nhà.

Thấu hiểu nỗi niềm ấy, các chương trình chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe Công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai với quy mô ngày càng lớn.

Cụ thể, không chỉ hỗ trợ phương tiện, các chương trình còn tiếp thêm niềm tin, sự gắn bó và cảm giác được sẻ chia cho những người đang ngày đêm đóng góp thầm lặng cho sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 500 vé cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: PV

Qua từng năm, quy mô các chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động không ngừng được Công đoàn mở rộng, cả về số lượng chuyến đi, mạng lưới kết nối và số đoàn viên được thụ hưởng. Nếu năm 2023, Chuyến bay Công đoàn chỉ hỗ trợ từ 80 đến 100 người lao động về quê đón Tết thì đến Tết Ất Tỵ 2025, con số ấy đã tăng lên 450 người; trong đó, Vietnam Airlines hỗ trợ 50 vé chặng thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội.

Tiếp nối hành trình ấy, Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chuyến bay Công đoàn dự kiến đưa hơn 550 người lao động về quê sum họp thông qua 3 chuyến bay chuyên biệt, kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các cửa ngõ giao thông trọng điểm phía Bắc và miền Trung.

Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 500 vé; Vietnam Airlines hỗ trợ 50 vé miễn phí cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Song hành với Chuyến bay Công đoàn là Chuyến tàu Công đoàn với 2.000 vé tàu hỏa hai chiều kèm quà Tết, do các địa phương và Công đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp triển khai; cùng hàng nghìn chuyến xe Công đoàn trên khắp cả nước - chung một hành trình đưa người lao động về nhà đón Tết.

Mỗi chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe Công đoàn không chỉ đưa người lao động về quê đón Tết, mà còn chuyên chở niềm tin, sự gắn bó, trách nhiệm xã hội và nghĩa tình. Đó chính là điểm tựa để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn và với xã hội - để mỗi mùa xuân về thực sự là Tết của đoàn viên.

Theo hanoimoi.vn