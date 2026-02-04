Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết tại các đơn vị, địa phương

{title}
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 4/2, Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách xã Vân Sơn.
Đoàn đã đến thăm hỏi và trao 750 suất quà với tổng trị giá 725 triệu đồng cho các địa phương. Trong đó tại các xã Thung Nai, Mường Hòa, Vân Sơn, Mường Bi, Toàn Thắng và xã Tân Lạc đoàn đã trao 600 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách.
Đây là những phần quà thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đối với đời sống Nhân dân ở vùng còn nhiều khó khăn, góp phần động viên bà con đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiếp tục nỗ lực vươn lên thoát nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hoà Bình.
Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hoà Bình.
Tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, đoàn đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện; đồng thời đoàn cũng trao tặng 50 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hoà Bình.
Những phần quà ý nghĩa không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân và các em học sinh vươn lên trong cuộc sống.
Thanh Ngoan
