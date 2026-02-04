“Xuân yêu thương - ấm lòng dân bản”

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi phố phường rực rỡ sắc hoa, khi nhiều gia đình tất bật sắm sửa cho một cái Tết đủ đầy, no ấm, thì ở những vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn không ít bà con dân bản đang lo từng bữa ăn, manh áo. Thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn của bà con, nhiều năm qua, các tổ chức, cá nhân, nhà chùa và những nhóm thiện nguyện đã không quản ngại đường sá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt, mang theo yêu thương và những phần quà nghĩa tình đến với bà con vùng khó.

Đoàn thiện nguyện trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Bản Lả Khắt - xã Púng Luông - tỉnh Lào Cai

Với tinh thần đó, chương trình trao quà Tết “Xuân yêu thương - ấm lòng dân bản” do tăng ni, Phật tử chùa An Sơn (xã Vĩnh Phú), chùa Thanh Quất (xã Tam Hồng) phối hợp cùng Bếp Từ Tâm, phường Vĩnh Phúc tổ chức đã mang mùa Xuân đến với các hộ nghèo xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai.

Púng Luông - nơi cái rét và cái nghèo còn hiện hữu

Púng Luông là một xã vùng cao của tỉnh Lào Cai, giao thông đi lại còn nhiều trở ngại. Đồng bào dân tộc Mông sinh sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vào mùa đông, Púng Luông thường xuyên chịu ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, có thời điểm nhiệt độ xuống thấp, sương mù dày đặc bao phủ các bản làng. Tết Nguyên đán đã cận kề nhưng dường như hơi ấm mùa Xuân chưa ghé đến nơi này.

Với tinh thần từ bi - hỷ xả theo lời Phật dạy, các tăng ni, Phật tử cùng Bếp Từ Tâm đã cùng nhau chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt - chuyến đi mang theo không chỉ là những phần quà vật chất, mà còn là sự sẻ chia, yêu thương và hơi ấm của tình người.

Từ 4 giờ sáng, trong cái rét buốt của mùa đông vùng núi, đoàn xe thiện nguyện đã lăn bánh, chở theo hàng trăm suất quà gồm gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm, chăn ấm, quần áo mùa đông, gần 1 nghìn chiếc bánh chưng Tết và các đồ dùng thiết yếu. Dù quãng đường xa, địa hình hiểm trở, nhưng trên mỗi gương mặt trong đoàn đều ánh lên niềm vui của những người đang thực hành hạnh nguyện cho đi, gieo hạt thiện lành giữa đời thường.

Chia sẻ về mục đích chuyến đi, Ni sư Thích Nữ Huệ Liên - Trụ trì chùa An Sơn cho biết: “Với tinh thần từ bi và cứu khổ của nhà Phật, khi thấy bà con vùng cao còn nhiều khó khăn, nhất là vào dịp Tết, chư tăng và Phật tử mong muốn được góp một phần nhỏ bé để bà con có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ, cũng là cách nuôi dưỡng lòng từ bi trong mỗi con người”.

Sau chặng đường dài, trưa cùng ngày, đoàn thiện nguyện đã có mặt tại xã Púng Luông. Tại nhà văn hóa thôn, bà con dân bản đã tập trung đông đủ. Hơn 300 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng, gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, các nhu yếu phẩm thiết yếu, chăn ấm, quần áo mùa đông cùng gần 1.000 chiếc bánh chưng Tết đã được trao tận tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyễn Ngà, đại diện Bếp Từ Tâm, xúc động chia sẻ: “Có đi mới thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn và nỗi vất vả của bà con dân bản. Theo tinh thần từ bi, hỷ xả của đạo Phật, ở đâu có khó khăn, ở đó cần sự sẻ chia. Nhìn bà con vui mừng khi nhận quà, mọi vất vả trên đường đi đều trở nên nhẹ nhàng. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục các hành trình thiện nguyện.”

Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm niềm tin

Không chỉ trao quà, đoàn thiện nguyện còn thăm hỏi, lắng nghe và động viên bà con dân bản về đời sống, sản xuất, mong muốn vươn lên ổn định cuộc sống. Đoàn cũng động viên, chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca đang ngày đêm bám trường, bám bản để gieo mầm tri thức .

Đánh giá về ý nghĩa chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Púng Luông cho biết: “Đây là hoạt động rất thiết thực, kịp thời động viên các hộ nghèo, hộ khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với bà con vùng cao.”

Trên những gương mặt sạm nắng, gió núi rừng của bà con trong xã, ánh lên niềm vui mộc mạc khi cầm trên tay những phần quà Tết nghĩa tình. Với họ, đó không chỉ là gạo, là áo ấm, là bánh chưng, mà còn là sự quan tâm, hơi ấm tình người được gửi gắm từ miền xuôi lên miền ngược.

Chương trình “Xuân yêu thương - ấm lòng dân bản” tại xã Púng Luông đã khép lại, nhưng dư âm của sự sẻ chia vẫn còn lan tỏa giữa núi rừng. Một mùa Xuân nữa lại về, mong rằng từ những phần quà giản dị, từ những cái nắm tay ấm áp nơi rẻo cao Púng Luông, yêu thương sẽ tiếp tục được nhen lên và lan tỏa.

Mong rằng hơi ấm của tình người sẽ theo bà con dân bản suốt những ngày đông giá rét, để niềm vui không chỉ dừng lại trong khoảnh khắc nhận quà, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, giúp bà con vùng cao thêm vững lòng trước những nhọc nhằn của cuộc sống và yên tâm đón cái Tết ấm áp và đủ đầy hơn.

Viên Minh